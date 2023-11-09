Haval разворачивают к сервису

Российский представитель китайского Haval отзывает 55 тыс. автомобилей, выпущенных в РФ. Речь о моделях F7, F7x, Jolion и Dargo, собранных с июля 2022 года по июнь 2023-го, сообщили в Росстандарте. Там пояснили, что машины необходимо дооснастить устройствами вызова экстренных служб, которые подключаются к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Платить за это владельцам авто не придется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 2017 года на всех выпущенных в России или ввезенных на ее территорию автомобилях обязательно должны стоять блоки управления ЭРА-ГЛОНАСС. Но из-за проблем с электроникой последние два года почти все произведенные в стране машины продавались без тревожной кнопки, поясняет вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Установку ГЛОНАСС ввели более пяти лет назад. Это контроль автомобиля при ДТП либо когда что-то происходит. Например, авто опрокинулось где-то в тайге, водитель нажимает кнопку — прилетает вертолет. После спецоперации с этой электроникой начались проблемы. Ее просто не было, не могли купить. Это все вошло в санкционные пакеты. Заводы, которые у нас производили машины, временно их не ставили. Автомобили продавались без этого устройства.

Все это было согласовано, и понятно, что если машину выпустили без какого-то блока, который по большому счету ни на что не влияет — ни на безопасность, ни на скорость, ни на управление, — да пожалуйста. Сейчас, когда проблема снята, занялись установкой этих приборов. Наверное, 250 тыс. авто, может быть, 300 тыс. без ГЛОНАСС. Дооснащение в случае с Haval займет 20-30 минут. Дилеров много, это же не только по Москве, а по всей России. Они известят владельцев этих авто, и все».

Минувшим летом для установки блоков ЭРА-ГЛОНАСС также отозвали 80 тыс. машин Lada, изготовленных АвтоВАЗом в конце 2022-го — начале 2023-го. В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» тогда заявляли, что около 70% моделей Vesta поступают дилерам недоукомплектованными.

Хотя производители обещают взять на себя затраты по дооснащению, для автовладельцев такие отзывные кампании сопряжены с неудобствами, отмечает автоюрист Сергей Радько. По его словам, к продаже недооснащенных машин есть и правовые вопросы: «Если автомобиль должен быть оборудован кнопкой, а ее нет, на него не должны были выдаваться документы, ПТС, поскольку это является обязательным условием.

Если какое-то время разрешалось вводить такие машины в оборот, тогда непонятно, на каком основании их отзывают.

Ведь если это произошло законно, то сейчас для оборудования авто такой системой необходимо узаконить эти изменения в его конструкцию. Также их нужно провести через ГИБДД, потому что такого рода устройства указываются в графе "особые отметки" в свидетельстве о регистрации.

Автодилер не может обратиться в ГАИ за собственника машины и внести изменения в регистрационные документы. Владельцу придется делать это самому. На какое-то время он останется без колес. Ему нужно будет отдать авто в сервис, потом обратиться в Госавтоинспекцию, а это расходы. И будут ли они компенсированы, никто не знает.

К сожалению, система записи в ГИБДД барахлит много лет. Люди жалуются, что есть какие-то трудности с записью и на регистрационные действия, и на действия по смене и получению водительского удостоверения.

Если к этой категории добавятся те, кто захочет легализовать изменения, связанные с установкой данной системы, это приведет к нагрузке на подразделения. Сделать быстро это невозможно, следовательно, могут появиться предпосылки для коррупции с целью обойти эти очереди и побыстрее решить вопрос».

В начале этого года из-за сбоев с блоками управления ЭРА-ГЛОНАСС в России отзывали 47 тыс. автомобилей Toyota и Lexus. Кампания затронула 10 моделей этих японских брендов. Как отмечалось, из-за особенностей ПО есть вероятность, что при серьезной аварии машина не сможет принять обратный вызов от системы связи.

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Елизавета Скобцова