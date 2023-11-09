В России отзовут 55 тыс. автомобилей Haval

Российский автозавод китайской компании Great Wall отзывает 55 тыс. локально выпущенных автомобилей бренда Haval из-за отсутствия модуля вызова экстренных служб, подключенного к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщил Росстандарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Будут отозваны модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, которые выпустили за период с июля 2022 по июнь 2023 года. «На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб»,— сообщили в Росстандарте.

Владельцам автомобилей пришлют письмо или позвонят. При этом владельцы могут сами определить, будет ли их машина отозвана. Это можно сделать на сайте Росстандарта или на сервисе Auto.ru. Работы будут бесплатны для владельцев.

С начала нынешнего года Great Wall увеличила продажи на российском рынке в четыре раза. С января по сентябрь в России было продано более 84,5 тыс. автомобилей трех представленных на российском рынке брендов — пикапов Great Wall, кроссоверов Haval и внедорожников Tank.

Чаще всего россияне покупали продукцию бренда Haval (73,6 тыс. автомобилей). Половина проданных машин этого бренда — Haval Jolion (36,4 тыс.), эта модель включена в программы льготного автокредитования и лизинга.

Анастасия Ларина