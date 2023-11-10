Полрынка за юань

По итогам октября суммарный объем биржевых торгов основными валютами в режиме поставок «завтра» составил 6,4 трлн руб., это второй результат с начала военных действий на Украине. Рост оборотов происходит за счет китайской валюты, объем торгов которой впервые занял почти 50% рынка. Доллар сохраняет долю на уровне чуть выше трети, тогда как у евро она постепенно снижается. Интерес к «токсичным» валютам падает в первую очередь со стороны небольших игроков, что ведет к росту размера сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, по итогам октября суммарный объем торгов основными валютами (долларом США, евро, юанем, турецкой лирой, гонконгским долларом, казахстанским тенге, белорусским рублем) относительно рубля с расчетом «завтра» превысил 6,4 трлн руб. Это на 9% выше показателя сентября и второй результат с февраля 2022 года.

Основной вклад в прирост объемов торгов внесла китайская валюта, объем торгов с которой вырос почти на 330 млрд руб., до 3,2 трлн руб. Этому не помешала даже праздничная неделя в Китае, во время которой активность в валюте упала по сравнению со средними значениями в полтора раза. В итоге доля юаня приблизилась к 50%, прибавив по сравнению с показателем сентября более 1 п. п. Объем торгов долларом вырос в октябре на 203 млрд руб., до 2,3 трлн руб., но доля составила 35,6%, лишь немного превысив предыдущее значение. Доля операций с евро сократилась с 14,5% до почти 13%. В конце 2022 года на «токсичные» валюты в сумме приходилось почти 63% объема торгов против 36,5% в юане.

Несмотря на общую тенденцию ухода от «токсичных» валют, полностью отказаться от них во внешнеэкономической деятельности не получается. Активнее всего интерес снижают небольшие инвесторы. В итоге средний размер сделки с долларом вырос — с 3 млн руб. в начале года до почти 4,8 млн руб. в октябре. Это максимум с марта 2022 года (6,2 млн руб.), но тогда ситуация была нетипичной, а в спокойные времена размер средних сделок не превышал текущего значения.

С точки зрения внешней торговли доллар более универсален по сравнению с евро и исторически использовался в расчетах со многими странами, отмечают аналитики. «Внешнеторговый оборот РФ и еврозоны снижается в результате ограничений, поэтому уменьшение интереса к евро внутри страны выглядит логичным»,— поясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Вместе с тем, говорит главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, более 30% импорта из стран Азии оплачивается «токсичными» валютами, а 25% всего импорта в РФ приходится на недружественные страны, которые, как правило, также предпочитают получать доллары.

Переток активности из «токсичных» валют по-прежнему идет в первую очередь в юань. С другими «дружественными» валютами обороты если и растут, но незначительно. В октябре объем торгов турецкой лирой составил менее 57 млрд руб. (0,9% доли рынка), с казахстанским тенге — 47 млрд руб. (0,7%). Среди причин главный аналитик ПСБ Денис Попов называет отсутствие роста доли таких валют в обслуживании товарооборота. Соответственно, ресурс для расширения торгов ограничен. «Привлекательность альтернативных валют, за исключением юаня, остается невысокой, поскольку качественных инструментов вложений пока так и не появилось»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется тем, что их валютные рынки часто менее развиты. «Некоторые валюты чрезмерно волатильны (например, турецкая лира), что ограничивает популярность их использования, в том числе для внешнеторговых операций среди резидентов дружественных стран»,— отмечает господин Попов.

Поэтому дальнейшее замещение «токсичных» валют будет продолжаться в первую очередь за счет юаня, но при плавном росте доли других «дружественных» валют. «По мере развития экономических связей и финансовой инфраструктуры доля валют других дружественных стран в товарообороте и торгах на валютном рынке может вырасти,— отмечает Денис Попов.— Но пока основной иностранной валютой для международных расчетов будет оставаться китайский юань».

Виталий Гайдаев