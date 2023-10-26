Спекулянты отоварились на юане

Биржевой объем торгов юанем достиг максимума за два с половиной месяца. Одновременно с этим резко выросло число операций и упал объем сделок в китайской валюте, тогда как в «токсичных» валютах эти параметры остались на средних уровнях. Ситуация объясняется спекулятивной активностью инвесторов, которые после заметного снижения курсов ведущих валют и окончания налогового периода решили сыграть против рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» на Московской бирже 26 октября составил почти 210 млрд руб. Это на 18% выше показателя среды и третий по величине результат за все время торгов. Выше объем торгов был лишь 14 августа (220 млрд руб.) и 7 июля (240 млрд руб.). В то же время объемы торгов долларом (99 млрд руб.) и евро (33 млрд руб.) остались примерно на уровне предыдущего дня.

В отличие от предыдущих случаев, высокая волатильность при торговле юанем отмечалась лишь в начале и в конце торговой сессии. При открытии торгов курс юаня вырастал на 1,2%, до 12,87 руб./CNY, с началом основной сессии он растерял почти все достижения и вернулся к уровню 12,75 руб./CNY, вблизи которого оставался до конца торгов. Лишь на закрытии торгов он поднялся к отметке 12,78 руб./CNY, прибавив за день 6 коп. Схожая динамика наблюдалась на торгах долларом и евро. По итогам дня курс доллара вырос на 63 коп., до 93,96 руб./$, курс евро прибавил 83 коп., до 99,60 руб./€.

Участники рынка отмечают рост спекулятивной активности в торгах китайской валютой. Об этом свидетельствует резкое увеличение числа операций.

В четверг количество сделок достигло 140 тыс., что на 33% выше предыдущего максимума, установленного 6 июля. В итоге средний размер сделки впервые с апреля опустился до уровня 1,5 млн руб., что на 40% ниже среднедневного значения в осенние месяцы. В «токсичных» валютах показатели остались примерно на уровне предыдущих дней — 18,2 тыс. сделок с долларом (в среднем 5,4 млн руб.) и 9,5 тыс. сделок с евро (3,5 млн руб.).

Активизации спекулянтов способствует приближение конца налогового периода. За предыдущие пять дней курс доллара упал более чем на 4%, курс юаня снизился на 4,2%. В итоге, как отмечает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских, по юаню был достигнут уровень, который в предыдущие два с половиной месяца дважды тестировался и оба раза после этого начинался рост. «Достигнутый уровень поддержки используется многими участниками рынка как редкий способ сформировать валютные позиции по относительно низким ценам»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Высокие обороты с низкой волатильностью говорят о том, что спрос на валюту сейчас сравнялся с предложением, отмечает Даниил Болотских.

От более сильного ослабления рубль удержали продолжающиеся продажи со стороны экспортеров, которые завершат уплату налогов в будущий понедельник. «Объемы продажи иностранной валюты экспортерами выкупаются участниками рынка вблизи уровней поддержки в ожидании "отката" после 30 октября»,— отмечает Евгений Миронюк.

С завершением налогового периода российская валюта может ослабнуть под давлением спекулянтов и импортеров. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в начале месяца, вероятно, импортеры могут активизировать покупку валюты по выгодному курсу под закупки товаров на новогодние праздники и распродажи. Он не исключает того, что в ближайшие недели курс доллара останется в диапазоне 92–97 руб./$, курс юаня — 12,5–13,2 руб./CNY. «Поддерживать рубль будут высокие нефтяные цены, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, вероятное повышение ключевой ставки к концу года минимум до 15% и ожидания того, что власти задействуют дополнительные административные меры для удержания курса ниже 100 руб./$»,— считает господин Васильев.

Виталий Гайдаев