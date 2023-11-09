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Аграрии не удержались под снарядами

Белгородская область впервые за 16 лет снизит объем производства сельхозпродукции

В Белгородской области впервые минимум за 16 лет снизится годовой объем производства продукции АПК (в фактических ценах), и регион второй раз подряд может выйти из тройки ведущих российских сельхозпроизводителей. Причина этого — украинские обстрелы сельхозпредприятий и «выпадение» по этой же причине из севооборота части полей. На небольшое предполагаемое снижение (на 0,5%, до 352,5 млрд руб.) повлияла и высокая база прошлого года с хорошим урожаем. Региональные власти не видят в снижении проблемы и рассчитывают на рост уже с 2024 года. Эксперты полагают, что даже сохранение нынешних результатов будет хорошим достижением в условиях дорогих кредитов и санкционных сложностей у растениеводов.

Растениеводам приходится балансировать между ростом себестоимости и сдерживанием цен на конечную продукцию

Растениеводам приходится балансировать между ростом себестоимости и сдерживанием цен на конечную продукцию

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Растениеводам приходится балансировать между ростом себестоимости и сдерживанием цен на конечную продукцию

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

О том, что агропромышленный комплекс Белгородской области впервые за последние годы снизит объем производства продукции АПК (в денежном выражении) по сравнению с предыдущим годом, 3 ноября сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко. «Согласно оценке в 2023 году хозяйства всех категорий произведут 352,5 млрд руб., что составит 99,5% (к прошлому году.— «Ъ»). Был ряд факторов, из-за которых мы не смогли достичь планового показателя. Прежде всего, это обстрелы, которые происходили с сопредельного недружественного государства… в том числе по объектам АПК, и выпадение определенного объема пашни, на которую наши сельхозтоваропроизводители не смогли зайти и произвести полевые работы»,— пояснил господин Антоненко.

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По его словам, динамику производства в министерстве «в целом оценивают положительно», потому что «за базовый был взят 2022 год — рекордный по определенным направлениям»: «В 2024 году мы прогнозируем объем производства на уровне 367 млрд руб., к 2026 году мы эту цифру планируем довести до 400 млрд руб., поэтому задачи мы выполняем — в первую очередь поставленную губернатором задачу увеличения ВРП в два раза к 2030 году». В 2024 году господдержка белгородского АПК ожидается на уровне 4,5 млрд руб., что сопоставимо с 2023 годом «и даже чуть больше», отметил господин Антоненко.

Какую площадь белгородские хозяйства не могут засеять, не раскрывается. Но региональные власти прогнозировали, что в 2023 году в растениеводстве региона потери могут достигнуть 11,5 млрд руб.— 3% местного производства продукции сельского хозяйства; при этом значительная часть ущерба была связана со строительством оборонительной линии.

По данным Белгородстата, публикующего отчетность по АПК региона с 2007 года, за минувшие 16 лет Белгородская область ни разу не допускала снижение объема производства сельхозпродукции в фактических ценах. Зато в сопоставимых ценах показатель был ниже прошлогоднего в 2010-м, 2017-м, 2020-м и 2021-м. К примеру, в 2021 году объем производства составил 342,1 млрд руб.— 118% к прошлому году в фактических ценах и 97,3% в сопоставимых.

Белгородская область, по итогам 2022 года вышедшая из тройки ведущих аграрных регионов России по объему произведенной сельхозпродукции, может остаться на четвертом месте. В 2022 году российскими лидерами были Краснодарский край (660 млрд руб.), Ростовская область (455 млрд руб.), Воронежская область (368 млрд руб.), а Белгородская показала результат около 360 млрд руб. Пятым шел Татарстан — 333 млрд руб. В 2023 году Воронежская область превышает прошлогодние показатели: за первые шесть месяцев объем производства сельхозпродукции вырос на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В Татарстане за тот же период показатель увеличился на 3,3%, но при сохранении таких темпов республика не обгонит Белгородскую область.

Тем не менее ни одно направление белгородского АПК в натуральном выражении пока существенно не просело, а по некоторым показатели ожидаются даже лучше прошлогодних. В региональном минсельхозпроде сообщили «Ъ», что на 31 октября с 88% засеянных площадей было получено 3,29 млн т зерновых (урожайность — 58,4 ц/га), тогда как годом ранее на ту же дату — 3,46 млн т с 87% при 56,1 ц/га. Урожайность кукурузы на зерно, сахарной свеклы и подсолнечника — выше прошлогодней (к тому же осенью 2022-го уборке поздних культур, как, впрочем, и озимому севу, сильно мешали дожди), подсолнечника — ниже. Всего в регионе в 2023 году планируют получить 3,6 млн т зерновых (годом ранее — почти 4 млн т), 1,2 млн т масличных (ранее — более 1 млн т) и 3,24 млн т сахарной свеклы (2,9 млн т). Производство молока за январь—сентябрь выросло к аналогичному периоду прошлого года на 3% (до 560,9 тыс. т), свиней в живом весе на убой — на 4,4% до 692,5 тыс. т. Снизился на 5,4% выпуск мяса птицы (до 574,8 тыс. т): именно птицефабрики часто попадали под украинские обстрелы.

Белгородская область по-прежнему лидирует в России по производству мяса. Сейчас в регионе реализуются инвестпроекты в сфере семеноводства, молочного животноводства, мясного животноводства и пищепрома (всего 27 проектов).

Зампредседателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отмечает, что увеличивать валовое производство сельхозпродукции в нынешних условиях будет непросто: «Российский АПК наравне со всей страной столкнулся с беспрецедентными санкциями. Сельхозтоваропроизводители зачастую не могут повысить эффективность без существенных капзатрат, а инвестиции тормозит рост ключевой ставки ЦБ: коммерческие кредиты при нынешней рентабельности аграриев им фактически недоступны. Даже удержание сегодняшних объемов производства будет достижением».

По ее словам, Минсельхоз уже говорит о неготовности субсидировать кредитование строительства новых производственных площадок: «При этом, например, в российском производстве мяса эффективность повышать уже практически некуда, это порождает вопрос, как развивать экспорт. Более того, для развития производства мяса и молока нужен рост в растениеводстве, а у него в 2022–2023 годах сложился целый ряд проблем. Из-за санкций выросла себестоимость продукции: резко подорожала импортная сельхозтехника и зарубежные компоненты отечественной техники, ушли зарубежные поставщики семян, а в случае массового перехода на российские есть риски снижения урожайности, к тому же агрохолдингам придется перестраивать всю производственную систему вплоть до объема внесения средств защиты растений и удобрений.

При этом государство пытается сдерживать цены на конечную продукцию для потребителей, но в таких случаях аграрии ставятся на грань убыточности».

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В Воронежском федеральном аграрном научном центре им. В. В. Докучаева считают, что дальнейший рост урожайности основных сельхозкультур в Центрально-Черноземной зоне возможен «при соответствующей технологии выращивания»: «У современных отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур высокий потенциал продуктивности (10 т/га и выше). Достичь такой урожайности возможно при соблюдении всех агротехнических приемов возделывания».

Олег Мухин

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