Приграничные выплаты обсудят наедине

Как стало известно «Ъ-Черноземье», страховое сообщество не смогло выработать «единого системного решения» проблемы страхования рисков приграничного бизнеса, в том числе аграриев, чьи активы могут попасть под обстрелы. Страховые компании, давно работающие с конкретными предприятиями, готовы изучить их риски и предложить решения в индивидуальном порядке. Тем, кто прежде не страховал имущество, теперь, по всей видимости, будет сложнее это сделать. Но главной проблемой на рынке считают не отсутствие механизмов, а резкое удорожание полисов по «околовоенным» рискам, к которому бизнес не готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О текущих подходах к страхованию рисков приграничного бизнеса участники рынка рассказали «Ъ-Черноземье» в ходе международной конференции «Страхование — ответ на вызовы времени», организованной Всероссийским союзом страховщиков. Потребность наиболее страдающих от обстрелов белгородских аграриев в страховании ущерба от противоправных действий третьих лиц обсуждалась в рамках круглого стола «Агрострахование как инструмент обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобального изменения климата».

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов рассказал «Ъ-Черноземье», что «после многократного обсуждения в аграрном страховом сообществе» «единого системного решения» нет. «Мы договорились, в том числе с крупными игроками на рынке, что в такого рода исключительных ситуациях — теперь они уже не исключительные, но сам риск неспецифический (для аграрной отрасли.— «Ъ») — уже застрахованному предприятию для защиты от новых рисков правильнее будет строить диалог напрямую с его страховой компанией». Осторожность формулировок господин Биждов объяснил нежеланием «обещать аграриям неисполнимое»: «Мы опасаемся, чтобы не было завышенных ожиданий».

Проблема страхования рисков на приграничных территориях публично обсуждается с середины 2022 года. Белгородские власти в недавнем обращении к правительству РФ предлагали повысить «эффективность работы страховых компаний» в АПК за счет расширения перечня рисков в рамках страхования с господдержкой: в него, по мнению властей, необходимо включить «воздействие и деятельность» со стороны третьих лиц. Только в белгородском растениеводстве в 2023 году потери от «околовоенных» рисков могут достигнуть 11,5 млрд руб.— 3% регионального производства продукции сельского хозяйства.

В НСА в конце 2022 года говорили, что получали обращение белгородского губернатора Вячеслава Гладкова и тогда не видели «проблем и возражений», отмечая лишь необходимость внесения изменений в законодательство, что «не очень быстрый путь».

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал «Ъ-Черноземье», что теперь принципиальную проблему страховые компании видят «не в невозможности страхования таких рисков, а в том, что цена полиса в этом случае достаточно высокая»: «Это мы слышим не только от аграриев, но и по грузоперевозкам, и по строительно-монтажным работам. Добавление таких рисков очень дорого. А бизнес почему-то ожидает, что такие риски добавятся за ту же плату, какая у него была ранее. Страховщики готовы обсуждать (возможность снижения цены полиса.— «Ъ»): могут быть разные варианты — франшизные или иные. Но все, как правило, упирается в цену».

По словам господина Уфимцева, страховое сообщество пока «сильно не видит жалоб» от бизнеса: «Тот, кто ведет диалог со своим страховщиком, находит пути решения — через франшизу (сохраняя привлекательную цену.— «Ъ») или через цену (ее повышение.— «Ъ»). Что касается, например, грузоперевозок, то Минтранс уже рассматривает вопрос дотирования роста стоимости владения транспортом, используемым для перевозок (в приграничных регионах.— «Ъ»)».

Корней Биждов заверил «Ъ-Черноземье», что «из той скудной информации», которой располагает НСА, прецеденты страхования «околовоенных» рисков аграриями уже есть. Гендиректор «РСХБ-Страхования» (крупнейший игрок на российском рынке агрострахования в 2022 году) Сергей Простатин подтвердил «Ъ-Черноземье», что подобные договоры уже заключались: «Мы предлагаем различные подходы, учитывая историю взаимоотношений с клиентом. Используем различный набор франшиз, лимит на одну выплату и так далее». Господин Уфимцев отметил, что страховщики, «которые знают конкретный бизнес», могут даже подсказать решения «испуганному клиенту, который иногда предъявляет завышенные требования».

Собеседник «Ъ-Черноземье» на рынке отметил, что страховым компаниям в условиях несовершенства законодательства, не приспособленного к новым условиям (к примеру, невозможность в рамках агрострахования защититься от убытков, причиненных третьими лицами), приходится «маневрировать»: «Своему хорошему клиенту могут пойти навстречу и выплатить даже "по грани" договора».

Что делать предпринимателям, которые только теперь захотят застраховать имущество, представители страхового сообщества «Ъ-Черноземье» не пояснили.

Ранее представители приграничного бизнеса из Черноземья жаловались, что по «старым» договорам страхования имущества не могут получить выплаты. Председатель совета директоров белгородского промпарка «Волоконовский» Сергей Лисов отмечал, что предусмотренные договорами страхования убытки не соотносятся с материалами уголовных дел (как правило, возбуждаемых по статье об убийстве), которые могли бы стать основанием для выплаты. По его словам, представители страховых компаний также отказывались выезжать для оценки повреждений в приграничную зону.

Начальник юридического отдела курского ООО «Теткинский сахарный завод» (входит в «Моснефтегазстройкомплект») Виталий Тапилин говорил, что страховщики ссылаются на статью Гражданского кодекса об освобождении от выплат в случае боевых действий. Страховщики же отмечали, что для выплат риски должны быть обязательно обозначены в правилах страхования и полисе, но «околовоенный» ущерб ранее «никогда не включался в перечень для страхования».

Олег Мухин