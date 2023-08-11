Погода нагоняет зерно

Установившаяся в Черноземье погода позволила аграриям нарастить темпы уборки зерновых и зернобобовых после провала конца июля. Если с начала уборочной кампании до 1 августа в шести регионах суммарно было получено почти 4 млн т, то к 10 августа — совокупно около 10 млн т. Вероятность не собрать плановый объем зерна в макрорегионе уменьшилась. Эксперты повышают прогнозы валового сбора зерновых в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Практически все регионы Черноземья отчитались об увеличении темпов уборочной кампании. Если с начала уборки до 1 августа в Белгородской области было намолочено 652,3 тыс. т зерновых и зернобобовых, то на 10 августа — 1,58 млн т. Это по-прежнему меньше, чем годом ранее (2 млн т на ту же дату), но отставание уже не является двукратным. Обмолочено на 10 августа 287,7 тыс. га под зерновыми и зернобобовыми при плане в 637,5 тыс. га. На ту же дату в 2022-м было обмолочено 366,7 тыс. га при 711,1 тыс. га плана.

В Воронежской области 9 августа преодолели рубеж в 3 млн т зерна (3,09 млн т в первоначально оприходованном весе), обмолочено было 678,7 тыс. га (47% от посевной площади). На 1 августа зерновые и зернобобовые были убраны на 324 тыс. га (23% от общей площади), валовой сбор составлял 1,53 млн т. По данным «Ъ-Черноземье», в регионе традиционно планируют получить не меньше зерна, чем в других областях Черноземья, при этом фактические результаты обычно выше осторожных прогнозов властей.

В Курской области, где сильные ливни вовсе вынуждали аграриев останавливать уборочные работы, на 8 августа было намолочено более 1,4 млн т зерна (с 240 тыс. га). На 1 августа было получено только 660 тыс. т озимой пшеницы и ярового ячменя (годом ранее, 3 августа 2022-го, сбор зерновых и зернобобовых в регионе составлял почти 1,5 млн т). «В прошлом году в Курской области было собрано рекордное количество урожая. Постараемся сохранить эти цифры и нарастить. В планах убрать не менее 5,5 млн т зерна»,— прокомментировал вице-губернатор Сергей Стародубцев.

В управлении сельского хозяйства Липецкой области рассказали, что для наращивания темпов уборки помимо 2 тыс. «собственных» комбайнов в поля «привлекли еще 250 из других регионов»: «Пока погода стоит хорошая, убирать урожай надо быстро». На 9 августа было обмолочено 266 тыс. га (более 35% засеянной площади) под зерновыми и зернобобовыми (на 1 августа — 75 тыс. га), получено 1,36 млн т пшеницы, гороха и ячменя (на 1 августа — около 400 тыс. т).

В Орловской области традиционно не публикуют оперативных данных об уборке зерна; известно, что на 5 августа было получено более 1 млн т (на 7 августа обмолочено около 180 тыс. га, около 22% засеянных площадей). На 1 августа показатель составлял 201 тыс. т и 34 тыс. га. Ранее в областном департаменте сельского хозяйства говорили «Ъ-Черноземье», что планируют выйти на показатели 2022 года по убранной площади и намолоту «при сохранении благоприятного прогноза погоды на 3–7 августа 2023 года».

В Тамбовской области на 7 августа намолотили 1,1 млн т зерна почти с 240 тыс. га (на 31 июля — 550 тыс. т со 115 тыс. га). «Валовой сбор зерна в этом году планируется не меньше уровня 2022 года — около 4,5 млн т»,— отметила замглавы области Алена Сытова. «Первый миллион тонн зерна собран нашими аграриями в сложных погодных условиях — сначала дожди, затем жара»,— заметил глава региона Максим Егоров. В субъекте планируется убрать более 1 млн га под зерновыми и зернобобовыми.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из региональных органов управления АПК пояснил, что и в период дождей власти не снижали достаточно высокие прогнозы по сбору зерна: «В прошлом году непогода также замедляла начало уборки, а в итоге получен был хороший урожай».

На днях Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил оценки валового сбора зерна в России в 2023 году со 134,5 до 137 млн т. Предыдущая оценка учитывала и негативные климатические явления. Корректировка последовала за публикацией Росстатом данных весеннего учета посевных площадей. Минсельхоз ранее оценивал урожай зерна в 2023 году в 123 млн т, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.

Экспортный потенциал зерна в ИКАР оценивают в 61 млн т, в Минсельхозе ранее обозначали в 55 млн т.

Олег Мухин