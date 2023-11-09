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Коммерсантъ FM
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Посуточная аренда вызвала споры

Из-за чего некоторые депутаты и собственники раскритиковали инициативу

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о посуточной аренде. Его критикуют депутаты и собственники жилья. Документ разработали во исполнение постановления Конституционного суда. Он запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу. И дал право сдавать жилье на короткий срок, что актуально для пользователей сервисов аренды жилья. Теперь же депутаты пытаются урегулировать эту сферу. Так, законопроект акцентирует обязанности собственника соблюдать права и интересы соседей. Именно они будут давать разрешение арендодателю на оказание услуг. Такую поправку могут внести ко второму чтению.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Документ вызвал споры в парламенте: его противники считают инициативу излишней и даже вредной. Законопроект не привносит ничего нового, отмечает жительница Пскова Ольга Бахирева, именно она дошла до Конституционного суда, чтобы добиться права сдавать квартиру в аренду:

«Все должно регулироваться правоохранительными органами. Если человек совершает правонарушение, то он несет ответственность, согласно законодательству. Ряд положений в законопроекте мне совершенно непонятен. Например, собственники жилья должны на общем собрании решать, может какой-то гражданин сдавать свою квартиру или нет. Получается противоречие как раз с постановлением Конституционного суда. Он определил, что гражданин имеет право сдавать свою квартиру на срок от одних суток.

В чем суть законопроекта Минстроя о посуточной аренде квартир

Мы как имели право сдавать квартиру на любой период, так и имеем. Важно, что минимальный срок найма у нас теперь установлен Конституционным судом, он определен как одни сутки. Но мы и сдавали свою квартиру минимум на 24 часа. Что касается соблюдения прав соседей, это само собой подразумевается, естественно, они не должны нарушаться. Мы как люди, которые занимаются этим и прошли весь колоссальный путь до Конституционного суда, не видим ничего нового в этом законопроекте».

Часть законодателей, напротив, считают законопроект недостаточно жестким. В текущем виде он развяжет руки недобросовестным арендодателям, уверен депутат фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный:

«Мы в течение восьми лет добивались того, чтобы в жилых домах не было возможности размещать или предоставлять гостиничные услуги. Дело в том, что поступает огромное количество жалоб от соседей, когда квартиры сдаются, и там проживает непонятно кто, особенно при аренде на несколько часов.

Все это, конечно, наносит ущерб обществу. Зачастую в таких квартирах нет счетчиков, оплата идет по нормативу, а в рамках ОДН потом это все делится между всеми соседями. Поэтому мы разработали закон, запрещающий гостиничные услуги, но Конституционный суд в своем постановлении внес дополнительную неясность и попытался отделить предоставление гостиничных услуг от кратковременного найма. Чем они отличаются, совершенно непонятно. То есть фактически это возвращение в жилые дома права на предоставление гостиничных услуг, скрытых под кратковременный наем со всеми вытекающими последствиями.

Нужно ли присваивать классификацию туробъектам частного сектора

Никто на сегодня не может сказать, в чем разница. Заселится туда 10 человек либо тихий турист, в любом случае это нарушает права тех, кто проживает в многоквартирном доме. Когда рядом находится веселая компания, которая шумит, портит общее имущество, а потом за них еще и платить надо, это вызывает огромное количество вопросов».

Депутаты Госдумы также намерены уточнить и минимальный срок, на который можно сдавать жилье. Но сами арендодатели указывают, что эту норму регулирует постановление Конституционного суда — это сутки. Вместо этого разумнее обозначить предельное количество гостей, опираясь на санитарные нормы: шесть квадратных метров на человека.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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