Посуточная аренда потребовала правил

В России появятся правила для предоставления жилья в аренду посуточно. Законопроект на эту тему подготовил Минстрой. А недавно его одобрила правительственная комиссия, пишут «Известия». Документ разрешает сдавать квартиры на короткий срок, но только при условии соблюдения прав соседей. С 2019 года статус краткосрочной аренды жилья был неясен. Это произошло после того, как власти запретили размещать хостелы и мини-гостиницы в многоквартирных домах. Что теперь может измениться? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Когда в 2019 году власти решили запретить оказывать гостиничные услуги в жилых домах, отельеры говорили, что это может привести к закрытию сотен хостелов и мини-отелей по всей стране. Но под раздачу попали еще и владельцы квартир, которые сдавали их посуточно.

Самый громкий процесс о посуточной аренде случился в 2020 году в Пскове. Там жители дома подали в суд на владельцев однокомнатной квартиры, в которой иногда останавливались люди на пару дней. Соседей это по каким-то причинам не устраивало. Причем, как рассказала “Ъ FM” сама владелица квартиры Ольга Бахирева, даже суд не смог точно сформулировать претензии. Но это не помешало запретить женщине вместе с супругом сдавать ее посуточно, приравняв их деятельность к оказанию гостиничных услуг, пояснила собеседница “Ъ FM”:

«Изначально в решении суда было определено, что наша квартира не обладает признаками гостиницы, но при этом суд посчитал, что мы оказываем гостиничные услуги, поскольку сдавали жилье посуточно. ИП зарегистрировано на супруга, реклама размещалась на Booking.com.

В нашем подъезде из восьми квартир три в тот период сдавали в аренду. Причем одна — под салон, а вторая — посуточно агентством. И третья квартира была наша. Но в итоге мы сейчас вынуждены держать ответ за всех».

Спустя примерно три года дело дошло до Конституционного суда, который в марте однозначно постановил: посуточная аренда — это не гостиничный бизнес. Но законодателям нужно дополнительно отрегулировать этот вопрос и вернул документы в нижестоящую инстанцию. Так и появился законопроект Минстроя. Предполагалось, что он прояснит, как арендодатели могут обезопасить себя от рисков, на что надеялись и владельцы квартиры в Пскове. Но пока к документу все еще остаются вопросы, говорит вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:

«Это проработка возможностей, в том числе по легализации данного рынка. Но история достаточно странная, потому что сама поправка должна содержать какие-то конкретные понятные нормы. Все, что связано с проживанием, с санитарными нормами, какими-то вопросами с регистрацией людей посуточно. Пока ничего не могу сказать про конкретику, потому что она, к сожалению, отсутствует».

Формально в документе из нововведений всего одна небольшая фраза, которая подтверждает, что на короткий срок сдавать квартиру можно, если это не нарушает права всех жителей. Но в России и так никогда не было запрета на краткосрочную аренду. Весь вопрос лишь в том, что считать оказанием гостиничных услуг. И именно эти нюансы необходимо прописать в законе, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев:

«Квалифицировать краткосрочный наем как гостиничную услугу можно было не во всех случаях. В связи с этим Конституционный суд своим постановлением указал, что можно сдавать, но нужно предусмотреть особенности. Вот их до сих пор нет. Должны быть прописаны четкие механизмы, что есть краткосрочный наем, а что — гостиничные услуги. Вот в этом коллизия. То есть краткосрочный наем в случае, если там идут еще дополнительно смена белья, предоставление халатов, тапочек квалифицируется как гостиничные услуги. Когда эти особенности появятся? Непонятно».

Ну а пока Ольга Бахирева вместе с супругом 20 сентября были на очередном заседании по их делу, где суд пересматривал свое решение с учетом позиции вышестоящей инстанции. Правда, вопрос о том, считать ли их деятельность гостиничным бизнесом, не был на повестке. Недовольные соседи теперь настаивали, что семья Бахиревых должна сдавать свою квартиру минимум на полгода. И есть вероятность, что в ближайшее время в этом деле так и не будет поставлена точка.

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