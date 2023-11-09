Застрявшие в китайском Хэйхэ туристы из РФ шестой день не могут пересечь границу

Ситуация с туристами, застрявшими на российско-китайской границе, остается напряженной. И в китайском Хэйхэ, и в российском Благовещенске около 200 туристов все еще не могут пересечь границу из-за ледостава на Амуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Зорина, Коммерсантъ Фото: Майя Зорина, Коммерсантъ

Люди не могут пересечь китайско-российскую границу с 3 ноября: тогда последний в эту навигацию теплоход из Благовещенска не смог причалить к китайскому берегу. Минэкономразвития Приамурья сообщало, что из-за ледостава на реке Амур и перехода на перевозки суднами на воздушной подушке (СВП) возвращения ожидают около 100 россиян. Позже к транспортировке пассажиров присоединились два СВП, но одно из них сломалось, а другое не смогло перевезти всех граждан.

Сейчас количество россиян, ожидающих возвращения, оценивается примерно в 200 человек без учета детей. Они подписали обращение в Дальневосточное таможенное управление, в котором просили срочно вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур. Позже они получили отказ от местного минтранса, так как «условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска еще нет». Власти Амурской области прорабатывают возможность перевезти туристов из Хэйхэ в Благовещенск по мосту, но конкретных сроков не называют.

Перевозки пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ продолжаются ежедневно, несмотря на сложную ледовую обстановку на реке Амур. По официальным данным, 8 ноября на территорию РФ вернулись 84 российских гражданина на российских и китайских судах на воздушной подушке. В направлении из Благовещенска в Хэйхэ в тот же день выехал всего 21 россиянин. 9 ноября в Россию въехали 50 граждан, выехали — 20. По информации амурского минэконома, перевозки осуществляют одно российское СВП вместимостью шесть человек и одно китайское СВП на десять посадочных мест. При этом вместимость теплоходов, которые обеспечивали пассажирские перевозки в навигацию,— 200 человек.

Люди, с которыми удалось пообщаться «Ъ», говорят, что купить билет на рейс до России сейчас сложно. Туристы сообщают, что на пункте пропуска нет никакой информации о реальной ситуации. Официально продажа билетов не прекращалась, люди стоят в очереди, но безрезультатно.

«Ситуация очень тяжелая, китайцы вывозят тех, кто смог договориться, берут оплату. Мы согласны заплатить, но не знаем кому»,— рассказала «Ъ» Оксана Картишко.

«Я стою здесь с 6 ноября. Билет купить невозможно. По телефону говорят, что все хорошо, но на деле ничего не понятно. В первую очередь пропускают туристов группами, а всем остальным ничего даже не объясняют»,— комментирует Александр Яров.

«Граждан просят сохранять спокойствие, не провоцировать конфликтные ситуации при попытке приобрести билет в кассах российской "АмурАССО". Данные рекомендации в первую очередь направлены на минимизацию рисков при возвращении обратно на территорию России» — такое сообщение распространило минэкономразвития Амурской области.

Пресс-служба Хабаровской таможни, в свою очередь, сообщает, что с момента возникновения транспортного коллапса с 3 по 8 ноября на таможнях Благовещенска и Хэйхэ в обе стороны границу пересекли больше 1,3 тыс. российских граждан. После того как на смену теплоходам пришли СВП, пассажиропоток заметно снизился.

Анна Яшина, Благовещенск