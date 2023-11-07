Застрявшие на китайском берегу Амура 200 туристов обвинили таможню в дезорганизации

Как стало известно во вторник, 7 ноября, в китайском городе Хэйхэ застряло множество российских туристов, которые несколько дней не могут вернуться в РФ. Они написали обращение на имя врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Кишинского. Граждане РФ пожаловались на неорганизованную работу таможни, сообщив, что не могут выбраться из Хэйхэ в Благовещенск, и попросили в срочном порядке вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур.

«Просим срочно принять меры, так как денег на гостиницы нет, сроки виз истекли, просрочены авиа и ж/д билеты до места жительства. Люди с пятницы пытаются уехать, стоят в очередях до вечера! Много людей с разных городов — Краснодар, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Сочи. У многих пропали билеты на самолеты, поезда», — говорится в обращении. Документ, текст которого имеется в распоряжении «Ъ», подписали почти 200 человек. Подписи ставили только взрослые, но с ними есть и дети.

Проблемы с пассажирскими перевозками на пункте пропуска Благовещенск—Хэйхэ, как оказалось, начались еще в пятницу, 3 ноября. Тогда теплоход из Благовещенска (последний в эту навигацию) не смог причалить к китайскому берегу из-за образовавшегося льда. Люди несколько часов провели на теплоходе, после чего их пересадили на китайское судно. После этого власти Приамурья объявили, что пассажирские перевозки в этот день отменяются из-за сложной гидрологической обстановки. Российских и китайских туристов, которые уже прошли таможенный и пограничный контроль, разрегистрировали и выпустили обратно. На следующий день, 4 ноября, к перевозке подключились суда на воздушной подушке (СВП), но перевезти всех пассажиров, скопившихся на пункте пропуска в Хэйхэ, они не смогли — одно из двух СВП сломалось, а на оставшемся за один рейс могли вывезти всего около десятка пассажиров. Та же проблема сохраняется по сей день, — туристы также находятся на таможне, и желающих уехать гораздо больше, чем способны перевезти СВП.

Между тем, по новому трансграничному автомобильному мосту через «Амур» пока осуществляются только грузоперевозки. Пассажирский пункт пропуска на российской стороне еще не готов. Власти Приамурья сообщали, что планируют начать пассажирские перевозки в 2024 году.

Анна Яшина, Благовещенск