Трансграничный автомобильный мост через Амур не будет использован для возвращения из КНР туристов

Минтранс Амурской области отреагировал на обращения российских туристов, которые с 3 ноября не могли вернуться в РФ с территории Китая. Как сообщал «Ъ», почти 200 туристов (без учета детей) с пятницы застряли в китайском Хэйхэ, пожаловались на неорганизованную работу таможни и попросили в срочном порядке вывезти их в Благовещенск по трансграничному автомобильному мосту через Амур. Министерство заявило, что это невозможно.

«Автомобильный пункт пропуска Кани—Курган задействовать для перевозки пассажиров мы не можем, поскольку пункт пропуска здесь работает только по временной схеме в части грузовой составляющей. Условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска еще нет. Постоянный пункт пропуска, который обеспечит транспортировку пассажиров по мосту, находится в стадии строительства. Как информирует заказчик работ Росгранстрой и Минтранс России, строительство завершится в середине 2024 года», — прокомментировала замминистра транспорта региона Светлана Попова. По информации ведомства, к вечеру 7 ноября в Хэйхэ оставались всего около 30 человек. Остальных успели перевезти на российский берег.

Вернувшиеся амурчане сообщили «Ъ», что пересекли границу на китайских судах, заплатив по несколько сотен юаней китайским перевозчикам.

На претензии туристов в адрес таможни ответила Хабаровская таможня (к ней Благовещенская таможня была присоединена в 2020 году). Там сообщили, что работа в пункте пропуска идет в штатном режиме, причем «в случае увеличения пассажиропотока сотрудники поста готовы к увеличению рабочего времени». При этом отметили, что обеспечение перевозки пассажиров не входит в компетенцию таможенных органов.

Гидрологическая обстановка на Амуре остается сложной, навигация закрыта, в период ледостава компания-перевозчик «Амурассо» использует пару судов на воздушной подушке вместимостью до 20 пассажиров каждое. По мнению регионального минтранса, единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода через Амур, и это решение уже находится в проработке.

Анна Яшина, Благовещенск