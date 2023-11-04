Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ и не могут попасть в Благовещенск из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур. Об этом сообщает минэкономразвития Приамурья.

«Ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск—Хэйхэ 4 ноября остается непростой»,–– указано в сообщении. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

Региональное министерство сообщает, что перевозкой людей через границу занимается одно судно. Второе находится на ремонте. Его планируют ввести в эксплуатацию завтра, 5 ноября.

Граница между китайским городом Хэйхэ и российским Благовещенском проходит по реке Амур. Пересечь границу можно по понтонному мосту или на теплоходах. При неблагоприятных погодных условиях используют судна на воздушной подушке.

Александра Горошилова