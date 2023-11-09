Гендиректор «Сима-ленда» создал компанию по продаже лекарств в аптеках

Генеральный директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов зарегистрировал компанию, которая может заниматься розничной торговлей лекарственных средств в аптеках. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, господин Обоскалов 3 ноября учредил ООО «Фарма-С».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Генеральный директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания зарегистрирована на ул. Черняховского, 86 (там же находится сама компания «Сима-ленд»). Директором является Станислав Гавлович. Оперативно получить комментарий у компании «Сима-ленд» «Ъ-Урал» не удалось.

Кроме того, Константин Обоскалов стал гендиректором еще в двух новых компаниях, которые учредил владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Так, господин Симановский в октябре зарегистрировал компанию «Сикрет бьюти», которая может заниматься оптовой торговлей парфюмерных и косметических товаров и «ГБХ» — компанию по оптовой торговле чистящими средствами.

Компания «Сима-ленд» основана в 2000 году в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством и продажей товаров народного потребления. Имеет подразделение в Китае. Принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2022 года чистая прибыль у одного из юридических лиц компании ТД «Сима-ленд» составила 231,1 млн руб., а выручка более 20 млрд руб.

Напомним, в начале этого года Андрей Симановский учредил компанию по строительству, где генеральным директором также стал Константин Обоскалов. Позже стало известно, что в компания «Сима-ленда» планирует построить логистическо-производственный кластер с жильем в Сысертском районе, инвестиции в который составят около 50 млрд руб.

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