Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский учредил компанию по строительству

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский учредил ООО «Сима-строй», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Новая компания была зарегистрирована 9 января по улице Черняховскоского,86, следует из данных Kartoteka.ru. Гендиректором компании является Константин Обоскалов. Он же является гендиректором самого «Сима-ленда». Оперативно получить комментарий у компании «Сима-ленд» «Ъ-Урал» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также 9 января была зарегистрирована компания «Сима-инвест», учредителем и гендиректором которой также является господин Симановский. Ее основной вид деятельности — деятельность по складированию и хранению.

Компания «Сима-ленд» основана в 2000 году в Екатеринбурге. Занимается разработкой, производством и продажей товаров народного потребления. Имеет подразделение в Китае. Принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2021 года чистая прибыль у одного из юридических лиц компании ТД «Сима-ленд» составила 252,9 млн руб., а выручка более 21 млрд руб.

Андрей Симановский известный уральский бизнесмен и меценат. Он является владельцем еще не менее 20 организации, большинство из которых связано с деятельностью компании «Сима-ленд».

Напомним, летом прошлого года господин Обоскалов рассказал «Ъ-Урал», что «Сима-ленд» планирует полностью переехать с улицы Черняховского (терминал «Чкаловский») в Екатеринбурге в Сысертский район. По данным на летом 2022 года, общая площадь всех помещений, которые занимает «Сима-ленда» на территории «Чкаловского», составляет порядка 280 тыс. кв. м. Часть помещений у компании находится в собственности, часть — в аренде.

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Мария Игнатова