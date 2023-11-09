Жителя Краснодара будут судить за нападение на фельдшера скорой

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, напавшего на фельдшера скорой. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Утром 21 сентября 2023 года пьяный 30-летний житель Краснодара находился на улице Индустриальной. Он без причин избил 39-летнего фельдшера бригады скорой, которая прибыла для оказания ему помощи. Судебная экспертиза выявила у женщины травмы легкой степени.

На мужчину завели уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Теперь дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи отмечали, что у мужчины из уха текла кровь. Когда фельдшер начала осматривать мужчину, он резко вскочил и ударил ее кулаком в лицо. Медика госпитализировали с травмой головы и рассечением верхней губы. В соцсетях также сообщалось, что у женщины был сломан нос, ей наложили несколько швов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram