В Краснодаре подозреваемого в нападении на фельдшера доставили к следователю

В хулиганстве с применением насилия в отношении фельдшера скорой помощи в Краснодаре подозревается 30-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба CУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба CУ СКР по Краснодарскому краю

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению руководителя регионального следственного управления Александра Маслова, по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении.

Утром 21 сентября житель Краснодара напал на фельдшера скорой, которая прибыла к нему по вызову. По данным Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, у него из уха текла кровь. Когда девушка начала осматривать мужчину, он резко вскочил и ударил ее кулаком в лицо.

Медик получила травму головы и рассечение верхней губы, ее госпитализировали. В соцсетях сообщалось, что у фельдшера также сломан нос, ей наложили несколько швов.

Тат Гаспарян

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