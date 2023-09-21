В Краснодаре пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

В Краснодаре пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи. В итоге девушку пришлось госпитализировать. Следователи завели уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия (ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Утром 21 сентября 2023 года житель Краснодара напал на фельдшера скорой, которая прибыла к нему по вызову. По данным Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, у него из уха текла кровь. Когда девушка начала осматривать мужчину, он резко вскочил и ударил ее кулаком в лицо. Медик получила травму головы и рассечение верхней губы, ее госпитализировали. В соцсетях сообщалось, что у фельдшера также сломан нос, ей наложили несколько швов.

Следователями была организована доследственная проверка. Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения допроса.

Татьяна Ручкина

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