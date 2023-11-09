Помощник Виктора Кудряшова стал фигурантом уголовного дела

Отдел дознания Кинельского РОВД возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ (браконьерство). Среди фигурантов значится помощник врио главы правительства Самарской области Антон Чередников. Вместе с группой людей он охотился в неположенном месте. При задержании чиновник сам заявил, что является помощником Виктора Кудряшова.

По данным источника в правоохранительных органах, чиновник не смог предъявить лицензию на охоту. При этом в автомобиле были найдены туши убитых кабанов.

Антон Чередников ранее работал в администрации губернатора Самарской области. Он также являлся руководителем ГБУ СО "Региональный центр недвижимости" (РЦН), ГКУ СО "Самарский региональный ресурсный центр".

Дозвониться до Виктора Кудряшова и получить его комментарий не удалось. В ГУ МВД России по Самарской области и правительстве региона ситуацию официально не комментируют.

Глава региона Дмитрий Азаров после сентябрьских выборов губернатора не смог согласовать Виктора Кудряшова на должность председателя правительства из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями его сына Юрия. В отношении последнего сейчас Генпрокуратура РФ проводит проверку. Виктор Кудряшов работает в статусе врио главы кабинета министров.

Евгений Чернов