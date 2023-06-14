Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 июня

10:47. По Белгородской области с Украины 13 июня выпустили около 70 снарядов, мин и гранат. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под украинский огонь попали четыре района и городских округа, но раненых среди мирного населения нет.

10:16. РСЧС сообщает об обстреле села Вязового Краснояружского района Белгородской области.

10:10. Украинские силовики утром 14 июня в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение»,— рассказал глава региона. Также, по его словам, под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. В них повреждений не обнаружено.

8:45. На утро 14 июня уже 34 тыс. жителей белгородских городов и сел, вынужденно покинувших свои дома из-за обстрелов приграничных территорий, получили единоразовую выплату в 10 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, властям необходимо «еще несколько дней для того, чтобы, совместив базы данных, проверить и направить точно адресату государственную поддержку».

00:06. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами в Кремле заявил, что из-за обстрелов территорий России на Украине может быть создана «санитарная зона». «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию»,— сказал он.

Также президент подтвердил, что в охране границы с Украиной в Белгородской, Брянской и Курской областях задействованы военнослужащие срочной службы. По его словам, срочники хорошо проявили себя во время атаки украинских боевиков на Белгородскую область.