Аккаунт взяли в заложники
Как мошенники угоняют учетные записи кроссоверов и что делать владельцам
Владельцы автомобилей Li Auto жалуются на массовый угон мастер-аккаунтов. Кроссоверы теряют все функции мультимедиа, но по-прежнему имеют возможность передвигаться.
Только в одном из сообществ владельцев Li Auto за последнюю неделю зафиксировано более 20 случаев взлома, на это обратило внимание издание «Автоньюс». В большинстве случаев атака происходит через приложение eSender. Этот сервис предоставляет реальные китайские мобильные номера. Сейчас автолюбители надеются на помощь производителя, но официального ответа от концерна пока нет, рассказал “Ъ FM” Глеб, чью машину взломали 28 октября:
«Все написали сразу в поддержку, ждем. В правоохранительные органы я обращался, пришел в дежурную часть. Сначала решили, что я про игру какую-то говорю, что машину виртуально угнали. Потом, по-моему, суть дела поняли, но скептически отнеслись к тому, что это можно решить по их линии. Из Екатеринбурга человек выложил, что заплатил мошенникам, зато сразу пользуется машиной, поскольку не хотел разбирательств, как мы сейчас все делаем. Что такое там 35 тыс. руб.? А где гарантия, что завтра такого опять не произойдет? А может, ты деньги переведешь, а к тебе завтра ФСБ придет, скажет: "Ну здравствуй, милый, ты спонсируешь у нас, вот твоя карта, вот твои переводы"».
Хакерским атакам подвержены не только машины, ввезенные альтернативными маршрутами. Автомобили, которые поставили официально, тоже в зоне риска, рассказал администратор сообщества «Ли Авто в России и странах СНГ» Александр Рассказов:
«Реальная цифра может быть под сотню, а то и больше. Случаи возврата есть, но, к сожалению, за деньги. Мошенники, которые угоняют эти номера, они предлагают выкуп.
Без мастер-аккаунта можно пользоваться автомобилем, то есть он скидывается на QR-код, им можно управлять, на нем можно ездить, но с физическим ключом.
То есть если раньше был ключ подключен через Bluetooth, через приложение, через телефон, то сейчас только с физическим ключом. Климат-контроль работает, все работает, можно прекрасно передвигаться, но все приложения, которые ранее были установлены, они перестают работать, то есть ни навигации, ни музыки, ничего не будет у вас. То, ради чего машиной пользуются, 80% функционала ее будет недоступным, в общем-то, не очень приятно при использовании такого высокотехнологичного автомобиля».
Дилеры и техцентры по ремонту автомобилей Li Auto предупреждают владельцев машин о рисках взлома и советуют поменять пароли, говорят собеседники “Ъ FM”. Шансов на восстановление мастер-аккаунта в России почти нет, говорит основатель мастерской по ремонту электротранспорта «Эль Авто» Дмитрий Антошин:
«Можно только пакостить, то есть автомобиль стоит во дворе, у него открываются окна, начинает сигналить, включается кондиционер. Другой момент: мастер-аккаунт из себя представляет еще и ключ. Они могут взять этот телефон с учетной записью, подойти к автомобилю, нажать кнопку "Открыть", привязать свой телефон, как ключ и уехать на нем. Решить эту проблему и не платить мошенникам можно. Сейчас есть специализированные сервисы, которые дистанционно через завод возвращают доступ к учетным записям. На это уходит до семи дней, я думаю, бывает и дольше. То есть они требуют предоставить фотографию автомобиля внутри, ну, что точно ты владелец документа. Такая услуга доходит где-то до 80 тыс. руб.».
Наиболее вероятными причинами массовых взломов могут быть слитые базы аккаунтов и недобросовестные посредники, считает специалист техцентра «Хелпер Сервис» Есения Тедеева:
«Есть аккаунты, которые именно воруют, а есть аккаунты, которые благополучно клиент по своей глупости сам теряет. Два приложения есть, где непосредственно сам китайский номер находится, и за одним и за другим нужно смотреть. Что касается WeChat, нужно туда периодически заходить, проверять корректность своего номера, проверять, чтобы он был оплачен, чтобы он был действителен, что вообще, в принципе, вы его видите. Активность какая-то, хотя бы раз в неделю, должна все равно быть. Но как правило, многие делают номер там, условно, на 3, на 5 лет, больше в это приложение не заходят. Данные свои не знают, WeChat может сам заблокировать как робота такой номер, и все, вы потеряли и номер, и вместе с ним аккаунт.
Себя обезопасить можно, потому что в приложении Li Auto есть пароль, который никак не связан с китайским номером, но многие его просто не запоминают, не записывают. Кто ворует, как воруют, если честно, до сих пор не понимаем. Может быть и со стороны Китая есть такие махинации, вероятнее всего, потому что у них тоже есть восстановление аккаунта».
Официальный дистрибьютор Li Auto в России подтвердил изданию «Автоньюс» массовость проблемы со взломом аккаунтов, отметив, что производитель работает с поступившими обращениями и думает над механизмами восстановления доступа для законных владельцев автомобилей.