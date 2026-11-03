Аккаунт взяли в заложники

«Есть аккаунты, которые именно воруют, а есть аккаунты, которые благополучно клиент по своей глупости сам теряет. Два приложения есть, где непосредственно сам китайский номер находится, и за одним и за другим нужно смотреть. Что касается WeChat, нужно туда периодически заходить, проверять корректность своего номера, проверять, чтобы он был оплачен, чтобы он был действителен, что вообще, в принципе, вы его видите. Активность какая-то, хотя бы раз в неделю, должна все равно быть. Но как правило, многие делают номер там, условно, на 3, на 5 лет, больше в это приложение не заходят. Данные свои не знают, WeChat может сам заблокировать как робота такой номер, и все, вы потеряли и номер, и вместе с ним аккаунт.