Где родился, там и посудился

ВТБ подал второй иск к бывшей дочерней структуре — VTB Bank (Europe) SE. Российский банк, пытающийся взыскать с бывшей «дочки» более €112 млн, теперь попросил суд наложить запрет на подачу исков в иностранных судах. Несмотря на то что по ранее подписанному между банками соглашению все разбирательства должны происходить в Гонконге, ВТБ заявляет, что в условиях санкционных ограничений пытается использовать доступный инструментарий для защиты своих прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВТБ обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области с иском к VTB Bank (Europe) SE с просьбой наложить запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами России. Об этом говорится в документе, опубликованном в картотеке суда от 30 октября. Это уже второй иск к бывшему дочернему банку. Ранее ВТБ подал иск о взыскании с него задолженности в размере €112,6 млн (см. “Ъ” от 18 сентября).

Впрочем, как следует из документа, VTB Bank (Europe) SE оповестил ВТБ, что согласно заключенному в апреле 2022 года «соглашению в целях прекращения взаимных прав и обязанностей» любой возникающий спор или требование должны быть переданы на рассмотрение и окончательно рассмотрены в порядке арбитража, администрируемого Гонконгским международным арбитражным центром. В силу этого никакие требования не могут быть предъявлены в российские государственные суды, отметили в VTB Bank (Europe) SE. Последний, в свою очередь, обратился в суд Гонконга с требованием о запрете ВТБ инициировать или продолжать разбирательство по делу о взыскании денежных средств в размере €112,6 млн.

При таких обстоятельствах непринятие срочных обеспечительных мер может повлечь «лишение права истца на судебное разбирательство на территории России и причинит значительный ущерб истцу ввиду наложенных против него санкций», отмечается в документе. В итоге суд удовлетворил ходатайство ВТБ об обеспечительных мерах, запретив VTB Bank (Europe) SE инициировать разбирательство в Гонконге. После заявления VTB Bank (Europe) SE дело о взыскании €112,6 млн 24 октября было направлено в суд апелляционной инстанции.

ВТБ потерял право голоса в VTB Bank Europe SE в апреле 2022 года после введения против российского банка санкций ЕС. В дальнейшем дочерний банк был списан с его баланса, в результате чего ВТБ показал существенный убыток.

Относительно подачи второго иска в ВТБ пояснили “Ъ”, что «в условиях санкционных ограничений и незаконного решения властей Германии о ликвидации VTB Europe и введении внешнего управления для защиты своих прав банк использует инструментарий, доступный в рамках действующего российского законодательства».

Андрей Костин, глава ВТБ, в кулуарах ПМЭФ 16 июня 2022 года: «Я вообще считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки, и у них надо банки забрать, "обнулить" тему».

В текущей версии АПК предусмотрено, что если введены санкции, то споры с такими лицами должны рассматриваться в российском правовом поле, отмечает партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

В настоящее время это уже распространенная практика, когда российские компании и банки подают в российские суды подобного рода заявления.

«Вероятнее всего, они преследуют цель запретить исполнение негативных для себя решений различных иностранных судов на территории РФ, если таковые будут»,— считает господин Дубов. Например, если VTB Europe придется исполнять какое-то негативное решение другого суда на территории РФ (например, гипотетическое взыскание средств с ВТБ и прочее), рассуждает юрист. Российские суды выносят такие акты о запрете, но пока нет каких-либо примеров относительно того, как это работает на практике, уточняет он.

Как поясняет банковский юрист Нина Семина, ВТБ, очевидно, руководствуется статей 248.2 АПК РФ о запрете инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера. «Эта статья была введена еще в 2020 году, но стала более или менее активно использоваться только с прошлого года»,— указывает она.

Оба банка — и ВТБ, и VTB Europe — находятся под блокирующими санкциями американского OFAC, что не дает им возможности исполнить вышеуказанное соглашение.

«Но в случае удовлетворения российским судом иска ВТБ вступившее в законную силу судебное решение может, по моему мнению, защитить "дочку" ВТБ от применения к ней мер европейского надзорного воздействия — за необращение в арбитраж в соответствии с cоглашением»,— считает она. C другой стороны, ВТБ получает возможность требования к дочернему банку предъявлять исключительно на территории РФ, отмечает госпожа Семина. «Однако здесь возникает вопрос исполнимости принятых судебных актов, которые, в отличие от арбитражных решений, исполняются далеко не повсеместно и не по облегченной процедуре»,— заключает эксперт.

Ольга Шерункова