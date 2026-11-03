Акции Apple дешевели на 4% после публикации квартального финансового отчета
Apple опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал финансового года, завершившегося 26 сентября. Компания объявила о росте выручки на 12% до $114,5 млрд. Это выше прогнозов аналитиков, ожидавших примерно $113,9 млрд. Чистая прибыль компании составила $30,7 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 11,8%.
Акции компании упали на 4% во время телеконференции, посвященной публикации финансовых результатов из-за прогноза участников. Падение последовало за прогнозом участников конференции. По их мнению, продолжающийся рост цен на чипы памяти негативно скажется на валовой рентабельности в праздничный квартал, заканчивающийся в декабре. По словам представителей компании, они рассчитывают на валовую рентабельности в 45%-46% против 47,9% в 4 квартале. Позже, как отмечает Reuters, котировки отыграли 2%.
Продажи iPhone составили $57,58 млрд (рост на 17% год к году), продажи Mac — $10,78 (рост в 23%), iPad — $6,23 млрд (падение на 10,4%).