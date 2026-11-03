Часть Крымского полуострова и Херсонской области остались без света

Часть Крыма, Севастополя и Херсонской области остались без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры на магистральных сетях. Как сообщили «Ъ» на госпредприятии «Крымэнерго», за пределами полуострова произошла авария. Из-за этого электроснабжение временно приостановлено или ограничено в мощности в Симферополе, городском округе Ялта, в Саках и Евпатории, а также в Белогорском и Красногвардейском районах.