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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
МирКонфликты

Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает БЕЛТА.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться, я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, пожалуйста, приезжайте в Минск»,— сказал Александр Лукашенко. По его словам, конфликт на Украине уже затрагивает Белоруссию. Минск делает все, чтобы не быть в него втянутым, подчеркнул он.
«Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию,— добавил Александр Лукашенко.— Но втягивание Беларуси в войну — это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны».
Ранее Минск в качестве переговорной площадки предлагал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Ближайшие переговоры делегаций России и Украины при участии США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби.
Украина. Отношения с Россией
Александр Лукашенко
Минск
Белоруссия