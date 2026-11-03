Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске

«Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться, я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, пожалуйста, приезжайте в Минск»,— сказал Александр Лукашенко. По его словам, конфликт на Украине уже затрагивает Белоруссию. Минск делает все, чтобы не быть в него втянутым, подчеркнул он.