Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает БЕЛТА.
«Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться, я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, пожалуйста, приезжайте в Минск»,— сказал Александр Лукашенко. По его словам, конфликт на Украине уже затрагивает Белоруссию. Минск делает все, чтобы не быть в него втянутым, подчеркнул он.
«Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию,— добавил Александр Лукашенко.— Но втягивание Беларуси в войну — это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны».
Ранее Минск в качестве переговорной площадки предлагал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Ближайшие переговоры делегаций России и Украины при участии США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби.