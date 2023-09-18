ВТБ тянется в Европу через суд

Банк ВТБ пытается взыскать через российский суд почти €113 млн с VTB Bank Europe, контроль над которым потерял весной 2022 года. Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете. Однако, уточняют юристы, несмотря на принятие обеспечительных мер, исполнение решения в Германии «практически невозможно». В то же время, по словам экспертов, иск может быть этапом подготовки ВТБ к участию в ликвидации Bank Europe SE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (около 11,6 млрд руб.), следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По ходатайству ВТБ суд 14 сентября в качестве обеспечения арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Среди них, в частности, еврооблигации РЖД (47 млн CHF по номиналу) и Alfa Holding Issuance (14,15 млн CHF), евробонды «Астана-Финанс» ($1,2 млн), ноты VEON Holdings B.V. ($1 млн), евробонды «Газпрома» (€14,7 млн). Также суд наложил арест на все ценные бумаги, находящиеся на счетах депо в иных депозитариях, в пределах размера исковых требований (€112,6 млн). В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

Как следует из решения суда, ВТБ обосновал необходимость обеспечительных мер тем, что их отсутствие «сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ВТБ ввиду принимаемых ответчиком мер по отчуждению имущества на территории РФ и невозможности исполнения судебного решения на территории Германии из-за наличия ограничительных мер».

ВТБ потерял право голоса в VTB Bank Europe SE в апреле 2022 года, после введения против российского банка санкций ЕС. В результате ВТБ понес существенный убыток, когда дочерний банк был списан с его баланса. Конкретно по нему ущерб не ясен, но в 2022 году ВТБ признал выбытие как германского VTB Bank Europe SE, так и британского VTB Capital plc из-за санкций. Совокупно выбытие двух дочерних обществ принесло 209 млрд руб. убытка до налогов (см. «Ъ-Онлайн» от 5 апреля). Сам VTB Bank Europe SE 1 апреля 2023 года начал процесс ликвидации.

ВТБ взыскивает с VTB Bank Europe SE средства, зависшие на его корреспондентском счете в евро и заблокированные с момента, когда были введены санкции, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Он уточняет, что это «в первую очередь деньги не столько ВТБ, сколько его клиентов». «До введения ограничительных мер VTB Bank Europe SE был банком-корреспондентом в валюте евро, в том числе для головного офиса российского ВТБ»,— отмечает юрист.

Иск между кредитными организациями в данном случае проходит по основаниям ст. 248.1 АПК (исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера), полагает господин Гландин. Принятие обеспечительных мер по таким разбирательствам не прецедент, отмечает эксперт, похожие ситуации складывались, когда в российском контуре блокировали активы западных должников. Например, в августе Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Зенит» о принятии обеспечительных мер в отношении российских дочерних структур швейцарских банков UBS и Credit Suisse наложил запрет на распоряжение акциями этих банков. В том же месяце суд по заявлению банка «ФК Открытие» арестовал пакет акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs, а также портфель фонда Goldman Sachs III SICAV. В то же время в августе суд отказал Сбербанку, который хотел арестовать 0,57% акций НК «Роснефть», принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы.

Однако исполнить судебный акт российского государства на территории Германии сейчас практически невозможно, отмечает банковский юрист Нина Семина. Для этого необходимо будет пройти процедуру его признания в немецком суде. Однако, уточняет эксперт, «с учетом того, что банк находится в процессе ликвидации, вероятно, для ВТБ это промежуточный шаг, чтобы в конечном счете заявить требования как кредитора».

Ольга Шерункова