ЦАХАЛ сообщил об утрате «Хамасом» контроля над севером Газы

Пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение «Хамас» потеряло контроль над севером сектора Газа. По его словам, сегодня, 8 ноября, около 50 тыс. жителей анклава были эвакуированы на юг через гуманитарный коридор.

«Мы продолжаем углублять атаку на город Газа и блокировать тоннельные шахты, прилегающие к гражданским объектам»,— сказал господин Хагари на брифинге (цитата по The Times of Israel). «Сегодня мы увидели, как 50 тыс. жителей Газы направляются на юг, они понимают, что "Хамас" потерял контроль»,— добавил он.

Планов о прекращении огня нет, отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа, однако израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население смогло эвакуироваться. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщал, что лидер «Хамаса» Яхья Синвар окружен в своем бункере, передает Sky News.

Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа вечером 27 октября. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — расширению наземного проникновения в сектор Газа. Тем временем, по словам советника израильского премьера Марка Регева, на юге сектора Газа, где нет инфраструктуры «Хамаса», создается «специальная гуманитарная зона» с полевыми госпиталями.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ FM» «ЦАХАЛ идет до конца».

Лусине Баласян