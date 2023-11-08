Сенаторы обсудили санитарное

Детали воплощения федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья» на правительственном часе в Совете федерации раскрыла в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Из ее доклада следовало, что эпидемиологическое благополучие россиян надежно защищено, а масштабов выставленного ведомством «санитарного щита» хватит не только на Россию, но и на другие (разумеется, дружественные) государства. Сенаторы остались довольны услышанным и покритиковали лишь «совковое» название ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы реагируем на угрозы, которые, к сожалению, растут»,— предупредила сенаторов Анна Попова во вводной части доклада. По ее словам, в мире сохраняется «сложная эпидемиологическая обстановка»: вспышки Эболы в Африке, денге — в Америке и Азии, лихорадки западного Нила — в странах Европы (где-то там же бушует еще и корь), чумы — в Монголии и Китае, между прочим, соседствующих с Россией. К этим ужасам прилагается «риск возникновения нового, высокопатогенного вируса гриппа» и, разумеется, «биологические угрозы искусственного характера», добавила чиновница: «Пример, выявленный нашими военными на Украине, очень ярко это показывает».

Ответ России — «беспрецедентный и наукоемкий», созданный по поручению президента проект «Санитарный щит страны», указала глава Роспотребнадзора.

Программа призвана «защитить от будущих эпидемий и биологических угроз жизни и здоровье людей» и включает в себя комплекс самых разнообразных мер (научные исследования, развитие инфраструктуры, цифровизация, коммуникация с населением и пр.).

Внедрение, судя по отчету госпожи Поповой, проходит более чем успешно, и прикрыть «эпидщитом» удается не только россиян, но и дружественные государства — как соседние, так и в дальнем зарубежье.

Другие хорошие новости Анна Попова представила уже в ответах на вопросы сенаторов. Наверное, ключевая из них, вкупе с несомненной готовностью регионов к сезонным эпидемиям ОРЗ,— это отсутствие необходимости заново прививаться от опостылевшего COVID-19. «Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне,— доложила глава Роспотребнадзора.— Будут изменения — у нас все платформы готовы, будем делать вакцины и предлагать привиться. <…> Сейчас надо привиться от гриппа».

Впрочем, судьба «Спутника-V» все же заинтересовала сенатора Людмилу Нарусову. Она попросила уточнить, зарегистрировала ли наконец Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) российскую разработку. И здесь парламентариев снова ждали хорошие новости.

«Нет, вакцина не зарегистрирована ни на какой международной площадке,— признала Анна Попова.— Но она зарегистрирована в России, и наша регистрация признается и является элементом регулирования на площадке Евразийского экономического союза».

Более того, продолжила докладчица, «признание» вакцины «велико во всем мире», и кивок ВОЗ на самом-то деле никому и не нужен: «Все получали наши вакцины и получают».

Сам факт членства России в ВОЗ вызвал вопросы у сенатора Маргариты Павловой. В ответ госпожа Попова посоветовала не рубить с плеча: «Участие в международных организациях — это важная история, на площадке ВОЗ нам удается, (даже.— “Ъ”) с учетом происходящего, отстаивать свою позицию». В этой борьбе России помогают те самые недовольные чванством Запада страны, с которыми РФ делится своим «санитарным щитом»: «Наши коллеги из тех стран, с которыми мы работаем в Африке, включаются в эту работу, мне кажется, ее нельзя бросить и уйти». Кстати, помощь России в соответствующих вопросах, по словам главы санитарного ведомства, ценится не только в Африке, а вообще «на всех континентах».

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко работу Анны Поповой и всего Роспотребнадзора оценила весьма высоко: «Считаю, что санитарным щитом страны за долгие годы существования уже зарекомендовала себя эта важнейшая служба». «Только название надо поменять»,— предложила спикер, посетовав, что полное наименование ведомства (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) непросто выговаривать и «даже мы, сенаторы, сбиваемся»: «Какое-то совковое немножко название: давайте его осовременим и сделаем короче».

Григорий Лейба