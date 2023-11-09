Шип отечества

Производство шин в России в третьем квартале вышло в плюс впервые с начала кризиса — за три месяца выпущено 10,3 млн штук. Хотя влияние оказала и низкая база прошлого года, заводы иностранных марок, перешедшие к российским игрокам, выходят на стабильные объемы производства, в основном легковых шин. Аналогичная ситуация и в импорте, который продолжает расти. К сезону в основном ввозились нешипованные шины, а выпускались — шипованные. Кроме того, уточняют аналитики, импорт традиционно закрывает потребность в шинах больших диаметров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам января—сентября предложение шин в РФ выросло на 9,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 56,7 млн штук, следует из обзора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Основным источником продукции остается локальное производство — за три квартала в стране выпущено 29,6 млн шин. Выпуск пока по-прежнему показывает отрицательную динамику год к году (падение на 13,3%), хотя темпы ее замедлились. А за третий квартал локальное производство даже превысило уровень 2022 года — на 17,1%, до 10,3 млн шин.

Рост связан как с низкой базой третьего квартала 2022 года (после начала военных действий на Украине иностранные игроки приостанавливали работу заводов в РФ или сокращали объемы выпуска из-за проблем с поставками), так и с изменениями на шинном рынке в 2023 году. Большинство крупных заводов уже сменили владельцев и адаптировались к новым условиям. Например, завод Nokian Tyres отошел «Татнефти» и работает под брендом Ikon Tyres, Continental — группе «С8 Промышленные активы» (холдинг также приобрел российский Cordiant).

В основном локальные заводы выпускают легковые шины, и их производство в третьем квартале вырос на 22,2%, до 7,7 млн штук, оставшись на уровне второго квартала. Большая часть легковых шин были зимними (6,1 млн). Как рассказывали “Ъ” крупнейшие производители, в третьем квартале компании продолжали довыпускать шины к сезону. Пик сезона смены резины — середина октября — середина ноября, но предсезонные продажи начались уже в сентябре (см. “Ъ” от 17 октября).

Помимо выпуска в третьем квартале рос и импорт шин в РФ — причем сразу в 1,5 раза, до 8,3 млн штук. По итогам девяти месяцев в РФ было ввезено почти 23 млн шин. Большая их часть пришлась на легковую резину — 5,5 млн штук за третий квартал. Кроме того, как отмечают в ЦРПТ, в основном это были нешипованные зимние шины (2,7 млн штук), тогда как в выпуске большую долю занимала шипованная резина.

Шипованные шины лидируют по спросу в РФ в этот сезон смены резины, отмечают в «Авито». На них в конце октября — начале ноября пришлось 68% от общих продаж в категории. «На "Авито" сейчас размещено более 2,2 млн объявлений о продаже покрышек для легковых автомобилей, из них около 849 тыс., почти 40% от общей доли –– новые товары»,— говорит руководитель категории «Запчасти и аксессуары» Александр Куроптев.

По данным «Авито», в топ продаж новых шин входит китайский Triangle — его доля достигла 7,4%. Остальные марки в топ-5 продаж — Nokian, Pirelli, Yokohama, Michelin, которые производились или производятся в РФ. Из импортируемых марок в компании также отмечают рост интереса к корейским Hankook и Kumho (вместе занимают до 5% в продажах), а также китайскому Sailun.

Сергей Удалов из «Автостата» уточняет, что шины типоразмеров R17 и выше традиционно импортировались в РФ, тогда как остальной рынок наполнялся за счет локального производства.

В частности, бренды из Китая поставляли шины для SUV больших размеров, продолжает он, и сейчас потребность в шинах больших диаметров покрывается как раз азиатскими игроками. При этом шипованная резина, отмечает аналитик,— «действительно не то, что необходимо локальным рынкам Азии, поэтому игроки из этих стран могут поставлять нешипованные предложения». Согласно таможенной статистике Китая, поставки новых шин в РФ за третий квартал в деньгах выросли незначительно — на 11%, до $463,8 млн.

Ольга Никитина