Готовь шины летом

ГИБДД получила дополнительные возможности по контролю за технически неисправными транспортными средствами. 1 сентября вступает в силу постановление правительства, позволяющее инспекторам штрафовать водителей за неработающую систему ABS, нештатные ксеноновые лампы в фарах, недействующие стоп-сигналы или габаритные огни. Кроме того, с декабря по февраль граждан будут наказывать за использование летних покрышек, а с июня по август — за зимние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прежний перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, признан, как ранее сообщал “Ъ”, устаревшим. Вместо него с 1 сентября вступает в силу новый регламент, утвержденный постановлением правительства №837.

Документом установлено, что с декабря по февраль водителям легковых автомобилей и легких грузовиков (до 3,5 тонны) прямо запрещено эксплуатировать транспортные средства на летней резине, а с июня по август нельзя применять шипованные шины («липучку» можно).

Штраф, согласно ст. 12.5 КоАП, составляет 500 руб.

Отметим, запрет ранее был записан в техническом регламенте безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. В 2016 году члены Совета федерации внесли поправки в КоАП, предполагавшие штраф 2 тыс. руб. за езду на резине не по сезону, но они были отклонены.

Требования к остаточной глубине протектора остались прежними (минимум 1,6 мм для легковых машин), но уточнено, что инспекторы вправе проверить его с помощью специального индикатора износа, а если такого под рукой нет, то можно воспользоваться штангенциркулем. Водители тяжелых грузовиков и автобусов при отсутствии зимних шин (с шипами или без) отныне должны иметь с собой и использовать при необходимости цепи противоскольжения.

Еще один новый запрет — на езду с неработающей антиблокировочной системой (ABS; она может отключиться, к примеру, из-за неисправной проводки или сломанного датчика).

Инспектор определяет неисправность по соответствующему индикатору на приборной панели.

Сотрудник ГИБДД вправе визуально проверить и целостность элементов системы ABS (к примеру, отсоединенные провода датчика видны невооруженным взглядом).

Помимо 500-рублевого штрафа за данное нарушение может применяться и эвакуация на штрафстоянку — это предусмотрено ч. 2 ст. 12.5 КоАП.

Правоприменительная практика будет зависеть от регионов.

В целях исключения двоякого толкования правил уточнен также ряд формулировок, например запрет использовать автомобиль, у которого «не работают в установленном режиме или загрязнены» световые приборы.

Новый документ формулирует конкретнее: нельзя использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Штраф также составит 500 руб.

Под эту санкцию попадут владельцы машин, в фарах которых стоят нештатные газоразрядные (ксеноновые) и светодиодные лампы. ГИБДД, напомним, много лет борется с установкой «колхозного ксенона» в оптику — такой свет слепит встречный поток. Неработающий автоматический корректор фар (его ставят, как правило, на заводские газоразрядные фары), а также неработающие стоп-сигналы и габаритные огни тоже отныне считаются нарушением, влекущим санкции.

Еще одно уточнение касается правил обеспечения обзора с места водителей. Ранее было запрещено устанавливать любые «дополнительные предметы», закрывающие обзор. Теперь уточнено, что зеркала заднего вида, встроенные в стекла радиоантенны и нити электрообогрева лобового стекла к таким предметам не относятся. Ряд СМИ распространили информацию, что с 1 сентября якобы вводится не существовавший ранее запрет закреплять на стекло большие планшеты и видеорегистраторы, заслоняющие обзор. В действительности это было запрещено и раньше, тут нововведений нет.

В новом документе появилось много конкретики, исключающей неправильные толкования, комментирует капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «Но принципиально ничего не изменится, революции от нового перечня ждать не стоит»,— добавляет он. «Измененный перечень — по большому счету технический документ, вводящий в правовой оборот ограничения, которые давно были прописаны в техническом регламенте Таможенного союза, но оштрафовать за их нарушение было нельзя,— поясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Добавления, касающиеся резины, правильные, потому что у нас по-прежнему есть люди, которые считают, что переобуваться зимой не надо. Что касается остальных норм перечня, то всегда есть риск, что каждый инспектор ГИБДД будет их трактовать по-своему».

Иван Буранов