Запад отказывается от российского золота

Страны G7 собираются отказаться от закупок российского золота: об эмбарго уже объявили Великобритания, США, Япония и Канада, тогда как страны ЕС еще рассматривают вопрос. Запрет коснется новых партий и не затронет уже приобретенный металл. В отрасли называют новость ожидаемой и отмечают, что экспорт в западные страны и так уже остановился. Профильные ассоциации предлагают государству вновь вернуться к закупкам золота на внутреннем рынке, отказавшись от применяемого сейчас дисконта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Страны G7, желая усилить санкционное давление на Россию, обсуждают планы запретить импорт российского золота. Об этом 26 июня заявил президент США Джозеф Байден, а офис британского премьера Бориса Джонсона позднее заявил, что к эмбарго присоединятся Великобритания, США, Япония и Канада. Страны ЕС пока официально не подтвердили решение ввести подобные санкции, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что вопрос обсуждается.

Санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенный металл. Британское правительство сообщило, что импорт российского золота в страну в 2021 году составлял $15,45 млрд. Великобритания является основной страной—получателем российского золота с долей в обороте свыше 80%. Эта страна — важный мировой хаб по обороту и хранению драгоценных металлов.

Джозеф Байден, президент США, 26 июня: Вместе G7 объявит о введении запрета на импорт российского золота — крупной части экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов.

Золотодобывающая отрасль РФ уже находится под значительным влиянием западных санкций. Традиционно российские золотодобывающие компании продавали золото банкам, которые затем отправляли его в том числе на экспорт. Новость о запрете импорта со стороны стран G7 относится к разряду ожидаемых, заявил “Ъ” председатель союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. «В марте шесть наших аффинажных заводов были лишены статуса Good Delivery (надежного поставщика.— “Ъ”). Это было такое предостережение России,— отмечает он.— После этого поставки российского золота в недружественные страны прекратились. Мы уже не ведем поставки на организованные международные рынки в Лондон, Нью-Йорк и Токио. Теперь же запрет становится официальным и включается в санкционный пакет. В результате российским экспортерам остается поставлять только на неорганизованные международные рынки, где мы за последние три месяца побывали и увидели дисконты, страновые риски, различные тарифные барьеры и нетарифные ограничения».

У компаний остается вариант продажи на внутреннем рынке, где ЦБ сейчас закупает золото с дисконтом.

«Наша позиция остается прежней: государство в лице Минфина, Гохрана и ЦБ должно вернуться к практике закупки золота по мировым ценам. Необходимо закупить весь объем, который останется после закупок промышленности в лице ювелирной отрасли и населения. Государева кубышка пусть лучше сейчас прирастает, чем по миру с дисконтами расходится»,— считает господин Кашуба.

С аналогичной просьбой к правительству обратилась ассоциация недропользователей Магаданской области, сообщал 22 июня «Интерфакс». В письме к вице-премьеру Юрию Трутневу они сообщили, что ЦБ покупает золото со скидкой в 15% к рыночной, аналогичные цены предлагают банки. Отзыв же статуса надежного поставщика у аффинажных заводов и вовсе привел к остановке экспорта. В этих условиях, отмечается в письме, единственным направлением сбыта для золотодобытчиков оказался внутренний рынок или, если есть генлицензия на экспорт, продажи «по демпинговым ценам» в третьи страны. Вторая по объемам добычи российская золотодобывающая компания Polymetal 23 июня заявляла, что на данный момент не продает свою продукцию ЦБ или его аффилированным лицам, а каналы продаж в Азию восстановились. В апреле компания сообщала, что российские банки хотят покупать золотые слитки со скидкой к цене LBMA (см. “Ъ” от 25 апреля).

На Россию приходится около 8,5% добычи золота в мире, страна является третьим по величине производителем после Китая и Австралии. Попытки мирового рынка отказаться от российского золота приведут к тому же, к чему привели попытки ограничить закупки российской нефти, считает директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. «Сокращение предложения, особенно на рынке, где наблюдается дефицит, естественно, приводит к росту цен»,— считает он, предполагая, что отказ от закупок российского металла «может привести к существенно большим темпам роста цены», чем те, что наблюдаются на рынке нефти.

Евгений Зайнуллин