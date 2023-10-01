Благородная игра

Цены на золото на мировом рынке обновили полугодовой минимум. За минувшую неделю они снизились на 3,7%, до $1,85 тыс. за тройскую унцию. Однако рублевые цены на благородный металл удерживаются близи локального максимума, установленного в августе. Мировая динамика цен не отпугивает локальных инвесторов, которые используют золото как хеджирующий инструмент в условиях дальнейшего возможного ослабления рубля.

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Твердая ставка

На минувшей неделе цена золота на мировом рынке после полугодового перерыва опустилась до $1,85 тыс. за тройскую унцию. В пятницу, по данным Investing.com, котировки драгоценного металла достигали $1852 за унцию, минимального значения с 10 марта. За неделю цена благородного металла упала более чем на 3,7%.

Международные инвесторы, как и год назад, сокращают инвестиции в благородный металл на фоне жестких заявлений представителей ФРС.

Американский финансовый регулятор приступил к повышению ключевой ставки еще весной 2022 года. С тех пор к июлю нынешнего года ставка была поднята до 5,25–5,5%. По итогам сентябрьского заседания американский регулятор хотя и сохранил ставку на прежнем уровне, однако не исключил ее повышения до конца года. Это привело к росту доходности американских казначейских облигаций и снизило привлекательность инвестиций в золото.

Курсовая поддержка

Падение мировых цен на золото оказывает негативное влияние и на котировки благородного металла на российском рынке. По итогам минувшей недели стоимость золота на торгах Московской биржи снизилась на 0,7%, до 5,83 тыс. руб./г. Это всего лишь на 6,2% ниже локального максимума, установленного в августе, и почти в 1,5 раза выше значений конца минувшего года.

Динамика цен на российском рынке в значительной степени зависит от движения курса доллара.

На минувшей неделе американская валюта на российском рынке подорожала на 1,8% и курс приблизился к 98 руб./$. Это значение на 3,7% ниже локального максимума, установленного 14 августа, но на 40% выше значений конца 2022 года.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских обращает внимание на то, что покупка металла на бирже имеет самый низкий из возможных спрэдов (по сравнению с покупкой слитков, инвестиционных монет или открытием обезличенных металлических счетов.— “Ъ”). Не последнюю роль в этом сыграл рост ликвидности на организованных торгах.

По данным Московской биржи, суммарный объем сделок драгоценными металлами в августе составил 53,5 млрд руб., рекордный результат за все время торгов. За восемь месяцев объем торгов драгметаллами на бирже составил 248 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Потребительская балансировка

По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, до конца года котировки золота будут находиться в диапазоне $1850–1900 за унцию. Подъему цен будут препятствовать высокие доходности долговых инструментов на фоне планов ФРС повысить ставку. «Дальнейшая динамика цен будет зависеть не только от того, будет ли увеличена еще ставка, но и какими будут прогнозы по дальнейшим действиям регулятора»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Вместе с тем поддержку ценам на золото окажут ожидания рецессии в мировой экономике.

«В пользу роста цен на золото останутся покупки со стороны потребителей из Китая и Индии благодаря экономическому росту в этих странах (на 5% и 7% в текущем году), а также покупки со стороны центробанков различных стран и других институциональных инвесторов на фоне сохраняющихся геополитических противоречий»,— считает Михаил Васильев.

Поэтому валютная диверсификация, которую дает покупка золота, останется основным катализатором спроса на него со стороны локальных инвесторов. В четвертом квартале, по оценке господина Васильева, курс доллара сохранится в районе 98 руб./$, а в 2024 году средний курс может подняться до 100 руб./$. Однако риски смещены в сторону более слабого курса рубля. «Реальных мер на увеличение предложения валюты со стороны экспортеров и сокращения спроса на валюту для импорта и оттока капитала нет»,— поясняет господин Васильев.

Виталий Гайдаев