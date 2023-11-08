Переговоры растягивают во времени

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС, сообщила ее глава Урсула фон дер Ляйен. Этот вопрос главы государств и правительств обсудят в Брюсселе в середине декабря. При этом в итоговом заявлении ЕК сказано, что переговоры с Киевом начнутся, как только он выполнит оставшиеся условия. В их числе активизация борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании и усиление гарантий национальных меньшинств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом союза к 2030 году. Однако сроки могут сократиться, отмечает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Стартуют переговоры по значительному количеству треков, которые должны быть закрыты. Только после того, как комиссия в результате длительного скрининга посчитает, что все требования или как минимум большинство страны выполнили, она может рекомендовать Совету обсудить вопрос о принятии новых членов.

Это важный психологический и политический рубеж, но из этого ни в коем случае не вытекают конкретные даты вступления этих государств в ЕС.

Что касается возможных проблем при обсуждении вопроса о принятии этих стран, относительно Молдавии таковых возникнуть не должно, поскольку эта страна не слишком значимая с политической и экономической точки зрения. Траты на нее в контексте вступления не будут очень большими. Если говорить об Украине, тут вопрос гораздо более тяжелый в контексте военных действий и, скажем, нежелания некоторых стран-членов ЕС быстро идти ей навстречу, к примеру, Венгрии.

Обычно, когда вопрос на уровне грандов Европейского союза решен, то есть стратегически принято решение о проведении Украины в ЕС, всегда находятся убедительные аргументы для стран союза поменьше, у которых есть своя позиция. В итоге те, кто имеет свое особое мнение, рано или поздно его снимают».

Еврокомиссия также рекомендовала дать Грузии статус кандидата с выполнением девяти условий. Среди них следование внешней политике Евросоюза. Пойдет ли на это Грузия, учитывая экономические контакты с Россией? Политический аналитик Джонни Меликян отмечает, что все зависит от того, насколько требовательно ЕС отнесется к этому пункту:

«Если момент, связанный с внешней линией ЕС, не просто для галочки, а реально какое-то предусловие, тут, может быть, вопрос будет касаться грузинских санкций против России, а не просто следования западным. С другой стороны, например, нынешние власти Грузии заявили, что видят необходимость экономических контактов. Если есть политические проблемы, то над экономическими можно и нужно работать.

То есть они, исходя из этого, вели и ведут свою прагматичную политику по сей день, что может некоторым в Брюсселе или в других столицах не нравиться. Грузия мотивировала отказ от введения антироссийских санкций тем, что навредит себе. Насколько Брюссель будет добиваться того, чтобы Тбилиси изменил свое отношение к этому, покажет время».

В сентябре глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Грузии «необходимы дополнительные усилия», чтобы рассчитывать на вступление в союз. Пока страна справилась с реализацией только трех из 12 рекомендаций. Помимо этого, Европа раскритиковала Тбилиси за попытку принять противоречивый закон об иностранных агентах и отстранить от власти путем импичмента президента Саломе Зурабишвили за поездку в ЕС без одобрения правительства.

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Яна Загоровская