Цифровой рубль загрузили в банкоматы

Цифровые рубли можно будет снять в банкомате. Правда, пока не всем, а только участникам пилотного проекта. Услугу представил банк ВТБ. Сама операция состоит из нескольких шагов: сначала клиент сканирует QR-код камерой телефона, после чего открывается банковское приложение. Затем нужно выбрать счет цифрового рубля. Оттуда деньги поступят на традиционный наличный счет, и только потом их можно будет снять в банкомате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Насколько удобен этот процесс для клиента? И нужен ли гражданам цифровой рубль? Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков считает, что в самой процедуре не будет ничего сложного. А вот перспективы нового вида денег во многом зависят от бизнеса, подчеркивает он:

«Технология использования QR-кода для снятия наличных в банкомате имеет перспективу — неважно, снимаются деньги в качестве цифрового рубля или просто наличные с обычного расчетного счета. Это удобный способ, который уже используется во многих платежных технологиях. Поэтому перспективы большие, особенно когда необходимо отказаться от самой пластиковой карты для идентификации.

Одним из главных преимуществ цифрового рубля называют низкие комиссии, но, мне кажется, для граждан это не будет являться основным фактором. Скорее всего, вопрос в том, насколько банкам, которые зарабатывают на платежах, будет коммерчески интересно и выгодно продвигать операции в такой валюте среди своих клиентов.

Цифровой рубль — это прежде всего средство платежа. Его использование физическими лицами зависит от услуг и товаров, которые можно будет приобрести с помощью этой формы денег. Вопрос тут в выгоде бизнеса. Если он эту выгоду получит, то будет продвигать такое средство платежа для физических лиц. С этой точки зрения потребители станут следовать за тем, что будет выгодно бизнесу».

В Центробанке заявили, что тестирование цифрового рубля идет по плану и в следующем году пилотный проект расширят. Сам эксперимент стартовал в августе. В нем участвуют 600 физлиц, больше десятка банков и 30 компаний. Предполагается, что счет в цифровом рубле у каждого гражданина будет один, доступ к нему можно будет получить через все банковские приложения.

Пока выгоды нового вида денег неочевидны, соглашается партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Но теоретически у технологии огромные перспективы, отмечает он: «Если мы решаем вопрос на уровне продавца мороженого и ребенка, который хочет его купить, их трансакционные издержки и экономику введением цифрового рубля мы никак не улучшим.

Но если мы посмотрим на него глобально, инфраструктурно, эта форма денег, например, позволяет создать целое пространство экономического взаимодействия с различными странами, которые не могут сейчас сотрудничать с Россией.

Появление такого оборота существенно сокращает издержки на уровне государств, на уровне крупнейших банков.

Часть этой выручки можно направить на развитие инфраструктур, скидок, специальных условий уже для более мелких сервисов, которые поймут, что им выгодно зарабатывать на комиссии от цифрового рубля или, предоставляя скидку, увеличивая обороты, получать какие-то преференции. Государственные сервисы, понимая, что оптимизируется оборот, уменьшаются трансакционные издержки, увеличивается прозрачность, тоже могут предложить, допустим, какие-то льготные периоды.

К цифровому рублю пока много вопросов, поскольку на данный момент мы не видим его экономики, никто не раскрывает план его внедрения. Пока можно сказать только то, что банкам спустили разнарядку.

Если говорить немножко отвлеченно, например, о цифровых деньгах, то здесь есть огромное количество преимуществ. Просто сейчас это видят только экономисты, юристы, которые с этим работают, и представители институций.

Для того, чтобы донести до простых граждан, насколько эти сервисы удобны, нужно сначала заманить туда народ какими-то скидками, рекламой и так далее. Дальше необходимо этот продукт оптимизировать, улучшать — это обычный процесс эволюции внедрения новой технологии. Остается надеяться, что цифровой рубль пойдет именно по этому пути».

Трансакции в цифровом рубле для граждан будут бесплатными. А с бизнеса планируется брать 0,3% от суммы платежа. Это существенно ниже расходов на эквайринг, и компания «Яков и партнеры» ожидает, что банки будут терять на таких операциях до 50 млрд руб. в год. При этом опросы аналитических агентств показывают, что многие граждане и компании не видят смысла в новой форме валюты.

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Илья Сизов