Московское следствие победило дагестанское

В Москве по ходатайствам главного следственного управления (ГСУ) СКР арестовали заместителя министра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова. Офицеров юстиции обвиняют в получении взяток за прекращение уголовных дел, а также в превышении должностных полномочий. Дав местному предпринимателю 100 млн руб. на оборудование для майнинга криптовалюты, чиновники МВД потом едва не посадили своего партнера, который не смог реализовать данный проект. Уголовное преследование подчиненных может стоить должности Абдурашиду Магомедову, выходцу из следственных органов, который уже 13 лет возглавляет МВД Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руфату Исмаилову не помогли ни многочисленные дети, ни заслуги перед родиной

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Руфату Исмаилову не помогли ни многочисленные дети, ни заслуги перед родиной

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вначале судья Басманного райсуда Елена Ленская рассмотрела ходатайство следствия об избрании меры пресечения полковнику юстиции Исмаилову, а затем его подчиненному — Абдулгапурову. В обоих случаях адвокаты просили приобщить к материалам дела свидетельства о рождении детей, которых у каждого из подзащитных оказалось по четыре, а также документов, из которых следовало, что они содержат не только неработающих жен, но и престарелых родителей.

Из ходатайств ГСУ СКР следовало, что уголовное дело против высокопоставленных следователей было возбуждено 2 ноября этого года по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые были задержаны в Дагестане, а 7 ноября доставлены в Москву, где им было предъявлено соответствующее обвинение. При этом следователь упомянула о трех эпизодах, фигурирующих в уголовном деле высокопоставленных сотрудников МВД Дагестана.

Так, 27 августа 2022 года оба офицера, считают в ГСУ СКР, получили в кабинете Руфата Исмаилова от неустановленных лиц, взятку в 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное строительство жилого дома в Махачкале.

Буквально через пару месяцев — 24 октября — тем же фигурантам в здании МВД республики был передан еще 1 млн руб. Как было сказано в ходе судебного заседания, «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала». Как именно были похищены эти деньги, следователь ГСУ СКР уточнять не стала.

Третий эпизод, связанный уже с превышением должностных полномочий, касался привлечения к уголовной ответственности общего знакомого обвиняемых следственных работников МВД Дагестана. Так, 6 октября 2022 года по распоряжению полковника юстиции Исмаилова было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении некоего местного предпринимателя Фролова, которому он вместе со своим замом Абдулгапуровым передал 100 млн руб. для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты.

По словам следователя ГСУ СКР, предприниматель Фролов своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и послужило основанием для его привлечения к уголовной ответственности. Но одними следственными действиями офицеры не ограничились. По данным СКР, они применяли к арестованному недозволенные методы дознания, угрожали расправой ему и семье, если не будут возвращены полученные им миллионы. И такой подход возымел действие.

Господин Фролов вернул полковникам Исмаилову и Абдулгапурову 100 млн руб., после чего его уголовное дело переквалифицировали с ч. 4 ст. 159 УК, являющейся тяжким преступлением, на ч. 2 той же статьи, по которой вместо десятилетнего заключения предусмотрено уже пять лет или альтернатива в виде штрафа. Кинувшего дагестанских следователей в конце концов оштрафовали и освободили.

Однако за этими действиями руководителей СУ МВД Дагестана, как оказалось, следили сотрудники республиканского УФСБ. По результатам проведенных ими оперативно-разыскных мероприятий офицеров и привлекли к уголовной ответственности. Свою вину в инкриминируемых преступлениях они не признали.

Мотивируя ходатайства, представитель ГСУ СКР сообщила, что, находясь на свободе, подследственные могут скрыться, оказать давление на свидетелей либо уничтожить доказательства, а также продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с этим она попросила отправить задержанных под стражу до 2 января 2024 года.

В ответ господин Исмаилов попросил избрать ему домашний арест либо отпустить его под залог. Его подчиненный Абдулгапуров предложил избрать «любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу». Предъявленное обвинение замглавы МВД Дагестана назвал «бредовым и основанным на ничем не подтвержденных показаниях».

«Получается как в сказке, где дедка за репку, бабка за дедку,— заметил подследственный.— И везде ссылка на неких неустановленных лиц!» (Ими, напомним, выступали предполагаемые взяточники в деле дагестанских следователей.) А его подчиненный Абдулгапуров вообще заявил, что «в материалах ОРМ не нашел ни одного доказательства своей вины». «Нам вменяют превышение должностных полномочий,— заявил он.— А самого Фролова кто-нибудь допросил? Он кому-то заявлял, что его права нарушались?» Эту позицию активно поддержали защитники следователей.

Так, адвокат господина Исмаилова Сергей Булаев заявил, что представитель Генеральной прокуратуры говорил в суде, что вина подследственных уже доказана, а это, по версии защиты, просто неприемлемо для представителя надзорного ведомства.

— Я понимаю, что моего подзащитного не зря везли в Москву, а чтобы обязательно отправить под стражу. И это было предопределено с самого начала,— заявил господин Булаев.

Но его выступление прервала председательствующая, заявив, что такими словами защитник оскорбляет не только ее, но и весь суд.

Адвокат тут же извинился, отметив, что с «большим удовольствием» и «надеждой» смотрит на председательствующую.

Защитник Эльдар Хастинов обратил внимание суда на то, что его клиент, как и начальник СУ МВД, имеет многочисленные благодарности по службе и ведомственные награды.

— У Далгата Абдулгапурова четверо детей, а поощрений по службе три десятка,— заявил господин Хастинов.— И как у любого успешного следователя, у подзащитного могли быть злопыхатели и враги, желавшие очернить моего доверителя и его начальника.

Впрочем, отметив, что это «не предмет данного судебного разбирательства», защитник, как и его коллега, попросил отклонить ходатайства ГСУ СКР, но Басманный райсуд удовлетворил их в полном объеме.

Защита собирается обжаловать судебные решения.

При этом, как напомнили источники “Ъ” в силовых структурах, если ранее была проведена зачистка кабинета министров Дагестана, по результатам которой получили внушительные сроки бывшие премьеры Абдулсамад Гамидов и Мухтар Меджидов, вице-премьер Шамиль Исаев, а также ряд министров (два главы Минспорта находятся под следствием), то после недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы, очевидно, настала очередь региональных силовиков. Источник “Ъ” не исключил, что привлечение к уголовной ответственности двух руководителей дагестанского следствия может повлечь и отставку Абдурашида Магомедова, который занял должность главы МВД Дагестана как раз из заместителей по следствию и уже 13 лет руководит ведомством.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев