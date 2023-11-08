Великобритания ввела санкции против УГМК

Великобритания включила в список санкций в отношении России Уральскую горно-металлургическую компания (УГМК). Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на правительство Великобритании. Всего в список 8 ноября страна добавила 29 российских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

УГМК внесли в санкционный список из-за «ведения бизнеса в секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России». В список также попали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и другие.

Напомним, основатель УГМК Искандар Махмудов в сентябре 2022 года также попал под санкции Великобритании. В сентябре господин Махмудов, бывший член совета директоров УГМК и президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев попали в санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Полина Хабарова

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