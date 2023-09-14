США ввели санкции против основателей РМК и УГМК

Основатель Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, основатель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандар Махмудов, бывший член совета директоров УГМК и президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев попали в санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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В обновленный санкционный список юридических лиц вошли: АвтоВАЗ, Росавтодор, «Москвич», НПО «Сатурн» и «Союз», «Соллерс», «Арктик Энерджис», «Криогенмаш», AGD Diamonds, машиностроительный завод «Тонар», «Ак Барс Банк» и «СИНКО Банк», Globaltrans. В SDN-листе содержатся компании, связанные с полезными ископаемыми: «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат».

Иностранные юрлица, которые экспортировали электронику российским компаниям и поставляли товары двойного назначения в РФ, по версии Минюста США, также внесены в санкционный список. Среди них: финские Luminor и Siberica, турецкие Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, Denkar Ship Construction, Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол.

Из санкционного списка Минфина США исключены бывший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова и бывший член наблюдательного совета ФК «Открытие» новозеландец Пол Голдфинч.

Напомним, УГМК попала под блокирующие санкции США в июне. Согласно выданной лицензии OFAC, контрагенты компании должны завершить операции с ней до 18 октября. В ограничительный список также внесли входящие в УГМК «Уралэлектромедь» и «УГМК-ОЦМ».

УГМК является крупнейшим российским производителем меди, добывает цинк, уголь и драгметаллы. Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и еще ряда активов в прошлом году. Впоследствии они попали под санкции Великобритании. Бенефициарным владельцем УГМК стал сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана Данияр Камилов.

В мае Великобритания ввела санкции против Игоря Алтушкина. В июне господин Алтушкин вышел из совладельцев РМК. Ранее ему принадлежало 19%.

Ева Коршунова

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