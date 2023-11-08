Великобритания ввела санкции против РСПП, УГМК и главы Росфинмониторинга

Великобритания расширила список санкций в отношении России на 29 позиций. В него попали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), золотодобывающая компания Nord Gold и другие юридические и физические лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Причиной наложения санкций на РСПП стала «причастность к получению выгоды от правительства». УГМК внесли в санкционный список из-за «ведения бизнеса в секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России».

Под персональные санкции попали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, президент АО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков, жена миллиардера Алексея Мордашова и другие.

Ранее страны G7, куда входит Великобритания, заявили о едином подходе к введению жестких санкций против России. В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Токио государства G7 также предостерегли третьи страны от помощи России в обходе санкций.

Петр Бузлаев