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Коммерсантъ FM
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Пациент детского онкологического центра спрятался от Путина под одеялом

Президент России Владимир Путин посетил сегодня центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там он встретился с несколькими пациентами. Один из них, мальчик по имени Вадим, спрятался от президента под одеялом.

Во время визита господина Путина сопровождали замглавы Минздрава Виктор Фисенко, гендиректор центра Галина Новичкова и главврач Дмитрий Литвинов. Глава государства осмотрел операционные, игровую и школьную комнаты, а также навестил нескольких пациентов.

Вначале Владимир Путин вручил подарки двум девочкам и сделал с ними совместное фото, встав на одно колено. После этого президент зашел в палату к мальчику. При виде Владимира Путина, ребенок сразу укрылся одеялом с головой. Стоявшая рядом мама попыталась стянуть покрывало с мальчика, пояснив, что он стесняется президента.

— Вадим, я тебе телефон не дам. Останешься без телефона два дня,— сказала женщина своему сыну. В ответ ребенок снова спрятался под одеялом.

— Ладно, пускай поиграет. А ты во что играешь на телефоне? — спросил у ребенка президент.

— Minecraft,— ответила за него мама.

Тогда Владимир Путин вручил пациенту подарок, поставив коробку на край кровати. После этого мальчик перестал прятаться от президента.

Центр был открыт в 2005 году после встречи Владимира Путина с 10-летним мальчиком, который болел лейкозом. Центр назван в его честь. В учреждении располагается 150 отделений, в которых работают около 1800 специалистов.

Александра Горошилова

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