Путин посетил медицинский детский центр Дмитрия Рогачева

Президент России Владимир Путин посетил в Москве Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Он смотрел несколько отделений, в частности,— новый корпус ядерной медицины, открытый в начале ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Владимира Путина сопровождали замглавы Минздрава Виктор Фисенко, гендиректор центра Галина Новичкова и главврач Дмитрий Литвинов. Российский президент осмотрел операционный блок в отделении анестезиологии, игровую и школьную комнаты в отделении детской онкологии.

Владимир Путин также зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии, пообщался с пациентами и их родителями. Как передает «РИА Новости», президент подарил девочкам из центра куклы, а затем сфотографировался с ними.

Решение о создании медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева было принято в 2005 году после встречи Владимира Путина с 10-летним мальчиком, который болел лейкозом. Центр назван в его честь. Учреждение состоит из 150 подразделений, в которых работают около 1800 специалистов. Среди прочего, в центре проводят трансплантацию стволовых клеток у детей.

Лусине Баласян