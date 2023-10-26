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Коммерсантъ FM
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Минздрав выпустил обновленную версию временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, следует из информации на сайте ведомства. В обновленные методички, в частности, входит новая вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенная для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что в рекомендациях актуализирован перечень нормативно-правовых документов, которые содержат меры по предупреждению рисков распространения заболевания. Обновлена также информация о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).

В главе «Профилактика COVID-19» перечисляются рекомендованные для вакцинации препараты. Среди них — «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» для лиц 18 лет и старше, «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл» и «Салнавак» для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков от 12 до 17 лет, а также «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от 6 до 11 лет. Однокомпонентная векторная вакцина «Спутник Лайт» аналогична первому компоненту «Гам-КОВИД-Вак», отмечается в рекомендациях.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины лета. По данным оперштаба, за неделю с 16 по 22 октября в России выявлено 19,9 тыс. случаев заболевания, более 3 тыс. человек госпитализированы. В начале октября «Ъ» сообщал, что в крупнейших частных клиниках столицы нельзя привиться от коронавируса, поскольку в них нет препаратов «Спутник V» и «Спутник Lite».

23 октября глава разработавшего «Спутник» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» перестал защищать от COVID-19 с января. Он отметил, что ожидает окончания клинических испытаний новой вакцины 10 декабря, но признает, что ее актуальность к тому моменту может быть утрачена. По его словам, «вакцинироваться в России сейчас нечем», если не считать препараты «Конвасэл» (разработан на основе N-белка коронавируса) и «ЭпиВакКорона».

Подробнее — в материале «Ъ» «''Спутник'' уступил ''кракену''».

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