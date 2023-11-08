Правительство Словакии заблокировало передачу Украине €40,3 млн военной помощи

Правительство Словакии не одобрило выделение очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн. Инициатива была предложена предыдущим кабинетом министров, который был расформирован по результатам досрочных выборов в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa, Reuters Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Как сообщает словацкое издание Pravda, в новый пакет военной помощи должны были войти 4 млн боеприпасов калибра 7,62 мм, свыше 5 тыс. крупнокалиберных боеприпасов калибра 125 мм, 140 ракет для зенитно-ракетного комплекса «Куб», а также восемь минометов.

30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы. 25 октября кабинет министров страны страны возглавил Лидер партии «Направление—социальная демократия» (НСД) Роберт Фицо. На следующий день господин Фицо заявил, что его правительство не будет направлять Украине оружие и поддержит только гуманитарную и гражданскую помощь. Politico писало, что новый премьер-министр Словакии совместно с коллегой из Венгрии Виктором Орбаном также выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза.

О том, как прошел саммит лидеров стран—членов ЕС в Брюсселе,— в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Милена Костерева