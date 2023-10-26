Премьер Словакии Фицо: страна не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не будет направлять Украине оружие и поддержит только гуманитарную и гражданскую помощь. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по европейским делам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова господина Фицо, сказал, что у Словакии в поставках была небольшая доля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters, Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters, Reuters

Господин Фицо также заявил, что не видит смысла в том, чтобы поддерживать санкции против России, если они наносят вред его стране, передает местное издание Pravda.

Премьер заявил, что его правительство считает лучшим решением российско-украинского конфликта немедленное прекращение огня. «Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца»,— добавил он.

«Действительно, не такая большая доля Словакии была в обеспечении вооружениями, поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс. Вот что касается США, то главным рулевым в этом процессе являются США, вовсе не Киев»,— прокомментировал господин Песков слова премьера в ходе пресс-колла.

Лидер партии «Направление — социальная демократия» (НСД) Роберт Фицо возглавил правительство Словакии вчера, 25 октября. 30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам партия «Направление — социальная демократия» получила 42 места в парламенте. На втором месте оказалась партия «Прогрессивная Словакия» с 32 местами, на третьем — «Голос — социальная демократия» с 27 местами.

Подробнее о выборах в Словакии — в материале «Ъ» «Словакия избрала старый "Курс"».