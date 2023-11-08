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Чем известен погибший депутат ЛНР Михаил Филипоненко

8 ноября в Луганске погиб депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), бывший начальник управления народной милиции ЛНР и руководитель фракции ЛДПР в регионе Михаил Филипоненко. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Михаил Филипоненко (справа)

Михаил Филипоненко (справа)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Михаил Филипоненко (справа)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Филипоненко Михаил Юрьевич родился 20 июля 1975 года в г. Ворошиловград (ныне — Луганск) Украинской ССР. Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство».

В начале 1990-х был горнорабочим в Шахтопроходческом управлении №5 в Луганске. В 1993–1995 годах служил в армии. Затем три года работал слесарем-монтажником.

В 1998 году стал частным предпринимателем в сфере строительства. С 2004 года в течение 10 лет возглавлял компанию «Элит-Строй». Одновременно в 2006–2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска. В 2012 году неудачно баллотировался в Верховную раду Украины от партии «Новая политика».

С 2014 года служил в Народной милиции ЛНР, участвовал в боевых действиях. Позывной — Хоттабыч. Имел звание полковника артиллерии. С февраля 2017 года исполнял обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР. В декабре того же года стал руководителем представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 2019 году с отличием окончил магистратуру Луганского национального университета по направлению «государственное и муниципальное управление», в 2022-м в этом же университете окончил программу бакалавриата по программе «Менеджмент в производственной сфере».

В сентябре 2023 года избран депутатом Народного совета ЛНР, стал руководителем фракции ЛДПР. Был членом Комитета по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Женат, двое детей.

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