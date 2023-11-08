В Луганске убит экс-начальник управления народной милиции ЛНР Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), бывший начальник управления народной милиции ЛНР и руководитель фракции ЛДПР в регионе Михаил Филипоненко, сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. По данным агентства «ЛуганскИнформ», в машине господин Филипоненко сработало взрывное устройство, и он «получил ранения несовместимые с жизнью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Филипоненко

Фото: Александр Река / ТАСС Михаил Филипоненко

Фото: Александр Река / ТАСС

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко»,— написал господин Юров в Telegram, не приведя подробностей.

По данным RT, инцидент случился возле дома, в котором жил полковник. В феврале на господина Филипоненко уже было совершено покушение. Тогда была взорвана его машина возле здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Лаура Кеффер