От Apple требуют общедоступности

Google и сразу несколько крупнейших телеком-операторов Европы направили письмо в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть статус мессенджера iMessage от Apple, сообщает Financial Times. Они требуют от регулятора признать, что эксклюзивность мессенджера для пользователей устройств на iOS — прямое нарушение честной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / AFP Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / AFP

Письмо, направленное еврокомиссару Тьерри Бретону, подписали среди прочих руководители Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange и Telefonica. Все они отмечают, что Apple предустанавливает на свои устройства мессенджер, который дает компании конкурентное преимущество. Пользоваться им могут только владельцы устройств на базе iOS, а когда к переписке присоединяется пользователь устройства на операционной системе Android, то чат переходит в режим обмена СМС. Это заметно из-за цвета самих сообщений — с синего они перекрашиваются в зеленый. Кроме того, пользователям Android недоступен ряд функций из iMessage, а качество фотографий и видео, пересылаемых через встроенный мессенджер Apple, заметно выше, чем при обмене СМС.

Компании хотят, чтобы iMessage был признан таким же сервисом, как любой другой общедоступный мессенджер, а его функции были бы доступны всем пользователям. Основанием для такого решения мобильные операторы и Google считают европейский Закон о цифровых рынках. Он вступил в силу в мае нынешнего года, но в полной мере начнет действовать с начала следующего года. Закон контролирует деятельность ведущих технологических корпораций мира, включая и Apple, и Alphabet Inc., одним из подразделений которой является один из авторов нынешнего письма — Google.

Apple в ходе переговоров с Еврокомиссией настаивает на том, что новый закон не имеет отношения к iMessage, так как пользователи не платят за него, а устройствами компании можно пользоваться и без него. Кроме того, охват встроенного мессенджера, по словам Apple, сильно уступает продуктам конкурентов.

Однако в Еврокомиссии отмечают, что пусть и косвенно, но iMessage помогает Apple в наращивании выручки, учитывая его эксклюзивность для устройств американской компании.

Следовательно, iMessage — «важный элемент расширения экосистемы Apple», полагает регулятор.

В Еврокомиссии отказались комментировать письмо от операторов связи и Google, отметив, что расследование по этому вопросу продолжается, а его итоги должны быть представлены не позднее февраля 2024 года. Apple также отказалась от комментариев, сославшись на более раннее заявление: «iMessage разработан и продается для личного общения потребителей, и мы с нетерпением ждем возможности объяснить комиссии, почему iMessage выходит за рамки DMA».

Кирилл Сарханянц