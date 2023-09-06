Еврокомиссия выделила для регулирования шесть технологических монополистов

Сегодня, 6 сентября, Еврокомиссия представила список из шести технологических компаний, которые она считает особенно опасными с точки зрения монополизма и которые будет регулировать жестче, чем прочие сервисы. В список вошли пять американских компаний — Alphabet, Amazon, Apple, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Microsoft, а также китайская ByteDance.

Деятельность этих корпораций будет регулировать закон «О цифровых рынках» (Digital Markets Act), который в ЕС согласовали в марте прошлого года. Он вступил в силу в мае текущего года, но в полной мере начнет действовать в следующем году.

Закон предусматривает более жесткое регулирование деятельности крупных технологических корпораций — их в законе называют контролерами/привратниками (gatekeepers) цифрового рынка — и борьбу с их монополизмом. Это компании, у которых есть как минимум одна крупная платформа с существенным влиянием в ЕС.

В числе прочего от них требуют дать пользователям возможность отписываться от их основных сервисов, при этом сохраняя остальные условия; обеспечить совместимость разных сервисов обмена сообщениями; информировать Еврокомиссию о слияниях и поглощениях. В их отношении также действует ряд запретов, в том числе им запрещено делать преференции товарам и услугам, которые предоставляет сама интернет-платформа; предустанавливать некоторые приложения и так далее.

Как отметили в Еврокомиссии, перечисленные шесть компаний контролируют в общей сложности 22 популярных сервиса. Сообщается, что сами эти компании Еврокомиссия проинформировала еще полтора месяца назад. Теперь у корпораций будет полгода на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новым законом. За его нарушение им грозят огромные штрафы: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% — за повторное.

Яна Рождественская