Глава Роспотребнадзора: вакцинация от COVID-19 в этом году не требуется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках правительственного часа в Совете федерации сообщила, что в вакцинации от коронавирусной инфекции нет необходимости. Однако нужно привиться от гриппа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне»,— сказала глава ведомства.

Она уточнила, что риски осложнений от перенесенной болезни и смерти позволяют отказаться от вакцинации. В свою очередь Анна Попова обратила внимание на необходимость вакцинации от гриппа.

С 30 октября по 5 ноября в России было госпитализировано 5042 человека, что на 44% больше, чем результат прошлой недели, согласно данным «Стоп.Коронавирус». Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился в сравнении с прошлой неделей на 31,7%. Число выздоровевших также возросло на 10,8%.

Ранее глава центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург сказал, что вакцина перестала защищать от COVID-19 с января 2023 года. Это связано с распространением нового штамма вируса «кракен». Окончание испытаний новой вакцины запланировано на 10 декабря, однако Господин Гинцбург опасается, что к моменту поступления вакцины в оборот она может потерять актуальность.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Спутник'' уступил ''кракену''».

Александра Горошилова