МИД Польши: Украине «нет смысла мечтать» о ЕС без эксгумации останков поляков

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопроса по эксгумации останков поляков Украине «нечего мечтать» о вступлении в Евросоюз (ЕС). Дипломат пояснил, что в противном случае странам будет трудно сотрудничать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Kofluk / ZUMA Press / ТАСС, Jakub Kofluk / ZUMA Press Фото: Jakub Kofluk / ZUMA Press / ТАСС, Jakub Kofluk / ZUMA Press

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Если мы хотим заключить союз со страной, с которой у нас есть серьезный спор, спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать»,— сказал замминистра в эфире радио ZET.

27 октября в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Тела погибших поляков нашли в коллективной яме в бывшем селе Пужники. Варшава попросила у Киева разрешить эксгумацию и захоронение останков.

Украинская повстанческая армия (запрещена в РФ) устроила в 1943 году Волынскую резню, жертвой которой стали десятки тысяч поляков. Президент Польши Анджей Дуда называл Волынскую резню «этнической чисткой». В июле Сенат Польши потребовал от властей Украины признать вину за Волынскую резню.

Лаура Кеффер