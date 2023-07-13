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Коммерсантъ FM
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Сенат Польши потребовал от Киева признать вину за Волынскую резню

Сенат Польши принял резолюцию о восьмидесятой годовщине Волынской резни. Согласно документу, Киев должен признать вину за геноцид, а также провести эксгумацию для повторного захоронения с почестями.

В резолюции говорится, что для польско-украинского примирения Украина должна «признать вину и почтить память жертв Второй мировой войны». «Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида в Восточных Кресах»,— говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что украинцы, которые спасали поляков во время гонений, «заслуживают большого уважения». «Отношение этих людей, бескорыстно помогающих гонимым, заслуживает самого высокого признания. Их чтит Сенат Республики Польша»,— говорится в сообщении на сайте Сената республики.

Накануне Сейм Польши единогласно поддержал резолюцию, все 440 присутствующих депутатов проголосовали «за».

Польское правительство считает Волынскую резню «геноцидом, спланированным лидерами Организации украинских националистов» (ОУН Степана Бандеры, признана экстремистской и запрещена в РФ). Целью было «уничтожение поляков в Юго-Восточных Кресах, в районах Полесья, Люблинского и Подкарпатского воеводств».

В 2015–2017 годах отношения между Польшей и Украиной обострились из-за вопроса о Волынской резне. Это касалось героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая в 1943 году устроила Волынскую резню. Жертвами стали десятки тысяч поляков. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заявлял, что исторические разногласия остались в прошлом. Однако в мае 2023 года МИД Польши призвал господина Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Степана Бандеры и его деятельность в ОУН — в фотогалерее «Ъ»

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Степан Бандера родился 1 января 1909 года в галицком селе Старый Угринов в семье греко-католического священника Андрея Бандеры. Он был украинским патриотом, в семье постоянно разговаривали о политике и культуре, сам занимался обучением детей, дома была большая библиотека, часто приезжали гости, среди них — Павел Глодзинский (один из основателей крупных украинских хозяйственных организаций «Маслосоюз» и «Сельский господарь»), Ярослав Веселовский (посол в Венском парламенте), скульптор Михаил Гаврилко. Все они оказали большое влияние на Степана Бандеру

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в галицком селе Старый Угринов в семье греко-католического священника Андрея Бандеры. Он был украинским патриотом, в семье постоянно разговаривали о политике и культуре, сам занимался обучением детей, дома была большая библиотека, часто приезжали гости, среди них — Павел Глодзинский (один из основателей крупных украинских хозяйственных организаций «Маслосоюз» и «Сельский господарь»), Ярослав Веселовский (посол в Венском парламенте), скульптор Михаил Гаврилко. Все они оказали большое влияние на Степана Бандеру

Фото: PD-old

Еще будучи ребенком, Бандера, по воспоминаниям современников, готовился к борьбе за свободу Украины, втайне от родителей избивал себя цепью и колол иглами, «воспитывая характер» и готовясь к возможным пыткам полиции. Кроме того, он занимался закаливанием, что привело к ревматизму суставов и лишило Бандеру возможности посещать начальную школу. В пять лет он стал свидетелем Первой мировой войны, которая произвела на него огромное впечатление. Кроме того, его отец примкнул к украинскому освободительному движению, что не могло не повлиять на мальчика

Еще будучи ребенком, Бандера, по воспоминаниям современников, готовился к борьбе за свободу Украины, втайне от родителей избивал себя цепью и колол иглами, «воспитывая характер» и готовясь к возможным пыткам полиции. Кроме того, он занимался закаливанием, что привело к ревматизму суставов и лишило Бандеру возможности посещать начальную школу. В пять лет он стал свидетелем Первой мировой войны, которая произвела на него огромное впечатление. Кроме того, его отец примкнул к украинскому освободительному движению, что не могло не повлиять на мальчика

Фото: ТАСС

В 1919 году Степан Бандера (на фото в центре на первом плане) поступил в гимназию в городе Стрый. Гимназия славилась частыми стычками между поляками и украинцами, так как польские власти города стремились внедрить в среду учащихся там детей «польский дух». Бандера наблюдал за конфликтом со стороны. Из-за крайней нужды он был вынужден давать платные уроки другим ученикам. Спустя несколько лет Бандера вступил в подпольную националистическую организацию школьников и стал членом украинского скаутского объединения «Пласт». В 1925 году он стал одним из лидеров Организации старших классов украинских гимназий (ОСКУГ)

В 1919 году Степан Бандера (на фото в центре на первом плане) поступил в гимназию в городе Стрый. Гимназия славилась частыми стычками между поляками и украинцами, так как польские власти города стремились внедрить в среду учащихся там детей «польский дух». Бандера наблюдал за конфликтом со стороны. Из-за крайней нужды он был вынужден давать платные уроки другим ученикам. Спустя несколько лет Бандера вступил в подпольную националистическую организацию школьников и стал членом украинского скаутского объединения «Пласт». В 1925 году он стал одним из лидеров Организации старших классов украинских гимназий (ОСКУГ)

Фото: ТАСС

Окончив школу, Степан Бандера (на фото в верхнем ряду, четвертый слева) стал членом Украинской войсковой организации (УВО). Работал в отделе пропаганды. Решив продолжать обучение, в 1928 году он поступил в Львовскую политехнику на агрономическое отделение, но работу в организации не бросил, хотя она и мешала учебе. Активно занимался спортом. Когда в 1929 году была создана Организация украинских националистов (ОУН), Бандера стал одним из первых ее членов на Западной Украине. 21-летний Бандера почти сразу стал одним из самых влиятельных членов организации. Занимался распространением подпольной националистической литературы, стал главой нескольких подпольных изданий, был корреспондентом подпольного ежемесячного сатирического журнала «Гордость нации», подписывая статьи псевдонимом «Матвей Гордон». Вскоре он был назначен референтом отдела пропаганды

Окончив школу, Степан Бандера (на фото в верхнем ряду, четвертый слева) стал членом Украинской войсковой организации (УВО). Работал в отделе пропаганды. Решив продолжать обучение, в 1928 году он поступил в Львовскую политехнику на агрономическое отделение, но работу в организации не бросил, хотя она и мешала учебе. Активно занимался спортом. Когда в 1929 году была создана Организация украинских националистов (ОУН), Бандера стал одним из первых ее членов на Западной Украине. 21-летний Бандера почти сразу стал одним из самых влиятельных членов организации. Занимался распространением подпольной националистической литературы, стал главой нескольких подпольных изданий, был корреспондентом подпольного ежемесячного сатирического журнала «Гордость нации», подписывая статьи псевдонимом «Матвей Гордон». Вскоре он был назначен референтом отдела пропаганды

Фото: PD Ukraine

В 1931 года Бандера все чаще начал работать за границей, куда выезжал тайно. В 1932 году он прошел обучение в школе разведки в Данциге. Тогда же начались его аресты. За три года он арестовывался пять раз: за антипольскую пропаганду, за попытку нелегально перейти польско-чешскую границу, за причастность к покушению на комиссара бригады политической полиции во Львове Чеховского

В 1931 года Бандера все чаще начал работать за границей, куда выезжал тайно. В 1932 году он прошел обучение в школе разведки в Данциге. Тогда же начались его аресты. За три года он арестовывался пять раз: за антипольскую пропаганду, за попытку нелегально перейти польско-чешскую границу, за причастность к покушению на комиссара бригады политической полиции во Львове Чеховского

Фото: PD Ukraine

В 1932 году на Украине начался массовый голод («голодомор»). Тогда ОУН под руководством Бандеры организовала ряд акций протеста в поддержку голодающих, был развернут фронт против просоветской Коммунистической партии Западной Украины. Ее влияние на западе Украины уменьшилось. 3 июня 1933 года было принято решение о покушении на советского консула во Львове. Операцией руководил лично Бандера. Однако покушение было сорвано, исполнитель Николай Лемик был осужден и приговорен к пожизненному заключению. Следующей акцией организации стал подрыв здания редакции газеты «Праця». Однако Бандера был недоволен работой организации. Для ее улучшения было решено перестроить ОУН в боевую реферантуру. В 24 года Бандера стал руководителей боевых отрядов ОУН

В 1932 году на Украине начался массовый голод («голодомор»). Тогда ОУН под руководством Бандеры организовала ряд акций протеста в поддержку голодающих, был развернут фронт против просоветской Коммунистической партии Западной Украины. Ее влияние на западе Украины уменьшилось. 3 июня 1933 года было принято решение о покушении на советского консула во Львове. Операцией руководил лично Бандера. Однако покушение было сорвано, исполнитель Николай Лемик был осужден и приговорен к пожизненному заключению. Следующей акцией организации стал подрыв здания редакции газеты «Праця». Однако Бандера был недоволен работой организации. Для ее улучшения было решено перестроить ОУН в боевую реферантуру. В 24 года Бандера стал руководителей боевых отрядов ОУН

Фото: PD Ukraine

Именно при Бандере ОУН стала террористической организацией, которая все чаще действовала руками привлеченных к вооруженной борьбе народных масс. Велась активная пропагандистская деятельность, проводились массовые акции, панихиды и манифестации, антимонопольные акции (участники отказывались от покупки польского табака и алкоголя, украинцы-школьники бойкотировали польскую государственную символику, язык, учителей-поляков), была усилена работа с партизанскими отрядами &lt;br>На фото семья Бандера в Воле-Задеревацкой. Слева направо. Сидят: Андрей Бандера, Дарья Пищинская, Розалия Бандера (бабушка по отцу). Стоят: Марта-Мария, Федор Давидюк, Владимир, Богдан, Степан, Оксана

Именно при Бандере ОУН стала террористической организацией, которая все чаще действовала руками привлеченных к вооруженной борьбе народных масс. Велась активная пропагандистская деятельность, проводились массовые акции, панихиды и манифестации, антимонопольные акции (участники отказывались от покупки польского табака и алкоголя, украинцы-школьники бойкотировали польскую государственную символику, язык, учителей-поляков), была усилена работа с партизанскими отрядами
На фото семья Бандера в Воле-Задеревацкой. Слева направо. Сидят: Андрей Бандера, Дарья Пищинская, Розалия Бандера (бабушка по отцу). Стоят: Марта-Мария, Федор Давидюк, Владимир, Богдан, Степан, Оксана

Фото: PD Ukraine

Одной из самых громких акций ОУН стало убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого (на фото), которого националисты считали главным реализатором польской политики пацификации на Западной Украине, автором плана «уничтожения Руси». Руководил операцией Бандера, которого в то время называли «Баба» и «Лис». 15 июня 1934 года покушение состоялось. Министр был убит при входе в кафе Варшавы. Бандера был заподозрен в причастности к убийству сразу же. Он был арестован и на протяжении полутора лет содержался в одиночной камере, закованный в кандалы. Суд над ним начался в 1935 году. Бандера отказался давать показания на польском языке, заявил, что не собирается подчиняться польским законам. Его примеру последовали остальные подсудимые и даже некоторые свидетели. Каждое заседание начиналось словами «Слава Украине!», а процесс вошел в историю как «Варшавский»

Одной из самых громких акций ОУН стало убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого (на фото), которого националисты считали главным реализатором польской политики пацификации на Западной Украине, автором плана «уничтожения Руси». Руководил операцией Бандера, которого в то время называли «Баба» и «Лис». 15 июня 1934 года покушение состоялось. Министр был убит при входе в кафе Варшавы. Бандера был заподозрен в причастности к убийству сразу же. Он был арестован и на протяжении полутора лет содержался в одиночной камере, закованный в кандалы. Суд над ним начался в 1935 году. Бандера отказался давать показания на польском языке, заявил, что не собирается подчиняться польским законам. Его примеру последовали остальные подсудимые и даже некоторые свидетели. Каждое заседание начиналось словами «Слава Украине!», а процесс вошел в историю как «Варшавский»

Фото: Wikimedia

Пока Бандеру судили в Варшаве, во Львове из того же оружия, что и министр Перацкий, членами ОУН были убиты профессор Львовского университета Иван Бабий и его студент Яков Бачинский. Это позволило польским властям организовать над Бандерой и рядом его подопечных еще один судебный процесс, на сей раз во Львове, по делу о нескольких терактах, совершенных ОУН. На процессе Бандера впервые открыто объяснил цели и методы борьбы организации против большевистской идеологии: «Большевизм — это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность». Кроме того, он объявил о своих антипатиях к коммунизму. По результатам Львовского процесса Бандера был приговорен к пожизненному заключению (по совокупности обоих процессов — семь пожизненных заключений)

Пока Бандеру судили в Варшаве, во Львове из того же оружия, что и министр Перацкий, членами ОУН были убиты профессор Львовского университета Иван Бабий и его студент Яков Бачинский. Это позволило польским властям организовать над Бандерой и рядом его подопечных еще один судебный процесс, на сей раз во Львове, по делу о нескольких терактах, совершенных ОУН. На процессе Бандера впервые открыто объяснил цели и методы борьбы организации против большевистской идеологии: «Большевизм — это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность». Кроме того, он объявил о своих антипатиях к коммунизму. По результатам Львовского процесса Бандера был приговорен к пожизненному заключению (по совокупности обоих процессов — семь пожизненных заключений)

Фото: Wikimedia

2 июля 1936 года Бандеру доставили в тюрьму в доме №37 по улице Раковецкого в Варшаве. Именно будучи заключенным, Бандера пришел к выводу, что ОУН не хватает революционности. Тогда же организация начала разрабатывать план побега Степана Бандеры из тюрьмы. План не был осуществлен. Бандеру перевели в Брест. 13 сентября 1939 года, через несколько дней после нападения Германии на Польшу, тюремная администрация покинула город, и вскоре Бандера наряду с остальными украинскими националистами—узниками Брестской крепости вышел на свободу. Выйдя на свободу, Бандера принял решение о создании сети ОУН на всей территории УССР и дальнейшей революционной борьбе против советских властей на Украине. Тогда же в рядах ОУН наметился раскол из-за методов борьбы, которые отстаивал Бандера. Он считал необходимым рассчитывать в первую очередь на собственные силы, поскольку в независимости Украины, по его убеждению, не был заинтересован никто. Возможный союз с Германией он и его сторонники рассматривали исключительно как временный. Разделение ОУН стало неизбежным &lt;br>На фото Степан Бандера (первый слева) с детьми

2 июля 1936 года Бандеру доставили в тюрьму в доме №37 по улице Раковецкого в Варшаве. Именно будучи заключенным, Бандера пришел к выводу, что ОУН не хватает революционности. Тогда же организация начала разрабатывать план побега Степана Бандеры из тюрьмы. План не был осуществлен. Бандеру перевели в Брест. 13 сентября 1939 года, через несколько дней после нападения Германии на Польшу, тюремная администрация покинула город, и вскоре Бандера наряду с остальными украинскими националистами—узниками Брестской крепости вышел на свободу. Выйдя на свободу, Бандера принял решение о создании сети ОУН на всей территории УССР и дальнейшей революционной борьбе против советских властей на Украине. Тогда же в рядах ОУН наметился раскол из-за методов борьбы, которые отстаивал Бандера. Он считал необходимым рассчитывать в первую очередь на собственные силы, поскольку в независимости Украины, по его убеждению, не был заинтересован никто. Возможный союз с Германией он и его сторонники рассматривали исключительно как временный. Разделение ОУН стало неизбежным
На фото Степан Бандера (первый слева) с детьми

Фото: PD Ukraine

Летом 1941 года Бандера призвал «украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм», однако Гитлер не поддержал идею украинского государства. 5 июля немецкие власти пригласили Степана Бандеру якобы на переговоры по делу о невмешательстве Германии в суверенные права Украинской державы, но по прибытии на место встречи арестовали. От него потребовали отказаться от «Акта возрождения Украинского государства». После упомянутых событий Бандера был арестован и полтора года содержался в немецкой полицейской тюрьме в Кракове и только затем был переведен в Заксенхаузен

Летом 1941 года Бандера призвал «украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм», однако Гитлер не поддержал идею украинского государства. 5 июля немецкие власти пригласили Степана Бандеру якобы на переговоры по делу о невмешательстве Германии в суверенные права Украинской державы, но по прибытии на место встречи арестовали. От него потребовали отказаться от «Акта возрождения Украинского государства». После упомянутых событий Бандера был арестован и полтора года содержался в немецкой полицейской тюрьме в Кракове и только затем был переведен в Заксенхаузен

Фото: PD Ukraine

В 1943 году ОУН продолжила активную деятельность. По приказу Центрального провода ОУН-б («бандеровцы») подразделения УПА в 1943-1944 годах осуществили широкомасштабную акцию уничтожения поляков, проживающих на Западной Украине. Бандеровцы истребляли поляков целыми семьями и даже селами

В 1943 году ОУН продолжила активную деятельность. По приказу Центрального провода ОУН-б («бандеровцы») подразделения УПА в 1943-1944 годах осуществили широкомасштабную акцию уничтожения поляков, проживающих на Западной Украине. Бандеровцы истребляли поляков целыми семьями и даже селами

Фото: Wikimedia

Из собственноручных показаний одного из верховодов УПА, Юрия Стельмащука, от 28 февраля 1945 года: «29-30 августа 1943 года я собрал отряд в несколько сот человек и по приказу командующего так называемого военного округа ОУН &quot;Олега&quot; на территории Ковельского, Любомльского и Туринского районов Волынской области мы вырезали все польское население. Все их имущество мы разграбили, а хозяйства сожгли. Всего в этих районах за 29 и 30 августа 1943 года мы вырезали и расстреляли более 15 тысяч человек, среди которых было много престарелых людей, женщин и детей. Мы сгоняли поголовно все население в одно место, окружали его и начинали резню. После того как не оставалось ни одного живого человека, рыли большие ямы, сбрасывали в них все трупы и засыпали землей. Чтобы сокрыть следы этой страшной акции, на могилах мы разжигали костры. Так мы полностью уничтожили десятки небольших сел и хуторов»

Из собственноручных показаний одного из верховодов УПА, Юрия Стельмащука, от 28 февраля 1945 года: «29-30 августа 1943 года я собрал отряд в несколько сот человек и по приказу командующего так называемого военного округа ОУН "Олега" на территории Ковельского, Любомльского и Туринского районов Волынской области мы вырезали все польское население. Все их имущество мы разграбили, а хозяйства сожгли. Всего в этих районах за 29 и 30 августа 1943 года мы вырезали и расстреляли более 15 тысяч человек, среди которых было много престарелых людей, женщин и детей. Мы сгоняли поголовно все население в одно место, окружали его и начинали резню. После того как не оставалось ни одного живого человека, рыли большие ямы, сбрасывали в них все трупы и засыпали землей. Чтобы сокрыть следы этой страшной акции, на могилах мы разжигали костры. Так мы полностью уничтожили десятки небольших сел и хуторов»

Фото: Wikimedia

Кроме того, бандеровцы активно действовали против отрядов советских солдат и советского населения. Несмотря на то что Бандера находился в заключении и не участвовал в процессе создания на Волыни Украинской повстанческой армии (УПА), начавшегося в октябре 1942 года, командование и военнослужащие УПА, как и многих других националистических формирований, связывали свою борьбу с его именем. Немцы в официальных документах и донесениях применяли к украинским повстанцам термин «движение Бандеры» (нем. Banderabewegung), а в советской терминологии появились понятия «бандеровщина» и «бандеровцы». Находясь в заключении, через супругу, приходившую к нему на свидания, Бандера поддерживал связь с соратниками, а именно с Романом Шухевичем, членом бюро провода ОУН и главным командиром УПА, фактически возглавлявшим ОУН(б) в отсутствие Бандеры. Постепенно УПА превратилась в одно из наиболее боеспособных украинских подразделений антисоветской направленности

Кроме того, бандеровцы активно действовали против отрядов советских солдат и советского населения. Несмотря на то что Бандера находился в заключении и не участвовал в процессе создания на Волыни Украинской повстанческой армии (УПА), начавшегося в октябре 1942 года, командование и военнослужащие УПА, как и многих других националистических формирований, связывали свою борьбу с его именем. Немцы в официальных документах и донесениях применяли к украинским повстанцам термин «движение Бандеры» (нем. Banderabewegung), а в советской терминологии появились понятия «бандеровщина» и «бандеровцы». Находясь в заключении, через супругу, приходившую к нему на свидания, Бандера поддерживал связь с соратниками, а именно с Романом Шухевичем, членом бюро провода ОУН и главным командиром УПА, фактически возглавлявшим ОУН(б) в отсутствие Бандеры. Постепенно УПА превратилась в одно из наиболее боеспособных украинских подразделений антисоветской направленности

Фото: Wikimedia

После окончания войны Степан Бандера жил в эмиграции в Мюнхене. В эмиграции Бандере жилось нелегко. «Бандеры жили в очень маленьком помещении, — вспоминала Ярослава Стецько. — У них были две комнатки и кухонка, а все-таки было пять человек. Но очень все чисто было»

После окончания войны Степан Бандера жил в эмиграции в Мюнхене. В эмиграции Бандере жилось нелегко. «Бандеры жили в очень маленьком помещении, — вспоминала Ярослава Стецько. — У них были две комнатки и кухонка, а все-таки было пять человек. Но очень все чисто было»

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

15 октября 1959 года Степана Бандеру убил агент КГБ Богдан Сташинский. Он был похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене

15 октября 1959 года Степана Бандеру убил агент КГБ Богдан Сташинский. Он был похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Юрий Нестеров  /  купить фото

Первый памятник Степану Бандере был установлен в 1992 году в Стрые у здания гимназии, где учился Бандера. Всего же на территории Западной Украины насчитывается около 20 памятников. Кроме того, Степан Бандера считается почетным гражданином нескольких городов, а в 2008 году занял третье место (16,12% голосов) в телепроекте «Великие украинцы», уступив лишь Ярославу Мудрому и Николаю Амосову

Первый памятник Степану Бандере был установлен в 1992 году в Стрые у здания гимназии, где учился Бандера. Всего же на территории Западной Украины насчитывается около 20 памятников. Кроме того, Степан Бандера считается почетным гражданином нескольких городов, а в 2008 году занял третье место (16,12% голосов) в телепроекте «Великие украинцы», уступив лишь Ярославу Мудрому и Николаю Амосову

Фото: Коммерсантъ / Виталий Грабар

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Степан Бандера родился 1 января 1909 года в галицком селе Старый Угринов в семье греко-католического священника Андрея Бандеры. Он был украинским патриотом, в семье постоянно разговаривали о политике и культуре, сам занимался обучением детей, дома была большая библиотека, часто приезжали гости, среди них — Павел Глодзинский (один из основателей крупных украинских хозяйственных организаций «Маслосоюз» и «Сельский господарь»), Ярослав Веселовский (посол в Венском парламенте), скульптор Михаил Гаврилко. Все они оказали большое влияние на Степана Бандеру

Фото: PD-old

Еще будучи ребенком, Бандера, по воспоминаниям современников, готовился к борьбе за свободу Украины, втайне от родителей избивал себя цепью и колол иглами, «воспитывая характер» и готовясь к возможным пыткам полиции. Кроме того, он занимался закаливанием, что привело к ревматизму суставов и лишило Бандеру возможности посещать начальную школу. В пять лет он стал свидетелем Первой мировой войны, которая произвела на него огромное впечатление. Кроме того, его отец примкнул к украинскому освободительному движению, что не могло не повлиять на мальчика

Фото: ТАСС

В 1919 году Степан Бандера (на фото в центре на первом плане) поступил в гимназию в городе Стрый. Гимназия славилась частыми стычками между поляками и украинцами, так как польские власти города стремились внедрить в среду учащихся там детей «польский дух». Бандера наблюдал за конфликтом со стороны. Из-за крайней нужды он был вынужден давать платные уроки другим ученикам. Спустя несколько лет Бандера вступил в подпольную националистическую организацию школьников и стал членом украинского скаутского объединения «Пласт». В 1925 году он стал одним из лидеров Организации старших классов украинских гимназий (ОСКУГ)

Фото: ТАСС

Окончив школу, Степан Бандера (на фото в верхнем ряду, четвертый слева) стал членом Украинской войсковой организации (УВО). Работал в отделе пропаганды. Решив продолжать обучение, в 1928 году он поступил в Львовскую политехнику на агрономическое отделение, но работу в организации не бросил, хотя она и мешала учебе. Активно занимался спортом. Когда в 1929 году была создана Организация украинских националистов (ОУН), Бандера стал одним из первых ее членов на Западной Украине. 21-летний Бандера почти сразу стал одним из самых влиятельных членов организации. Занимался распространением подпольной националистической литературы, стал главой нескольких подпольных изданий, был корреспондентом подпольного ежемесячного сатирического журнала «Гордость нации», подписывая статьи псевдонимом «Матвей Гордон». Вскоре он был назначен референтом отдела пропаганды

Фото: PD Ukraine

В 1931 года Бандера все чаще начал работать за границей, куда выезжал тайно. В 1932 году он прошел обучение в школе разведки в Данциге. Тогда же начались его аресты. За три года он арестовывался пять раз: за антипольскую пропаганду, за попытку нелегально перейти польско-чешскую границу, за причастность к покушению на комиссара бригады политической полиции во Львове Чеховского

Фото: PD Ukraine

В 1932 году на Украине начался массовый голод («голодомор»). Тогда ОУН под руководством Бандеры организовала ряд акций протеста в поддержку голодающих, был развернут фронт против просоветской Коммунистической партии Западной Украины. Ее влияние на западе Украины уменьшилось. 3 июня 1933 года было принято решение о покушении на советского консула во Львове. Операцией руководил лично Бандера. Однако покушение было сорвано, исполнитель Николай Лемик был осужден и приговорен к пожизненному заключению. Следующей акцией организации стал подрыв здания редакции газеты «Праця». Однако Бандера был недоволен работой организации. Для ее улучшения было решено перестроить ОУН в боевую реферантуру. В 24 года Бандера стал руководителей боевых отрядов ОУН

Фото: PD Ukraine

Именно при Бандере ОУН стала террористической организацией, которая все чаще действовала руками привлеченных к вооруженной борьбе народных масс. Велась активная пропагандистская деятельность, проводились массовые акции, панихиды и манифестации, антимонопольные акции (участники отказывались от покупки польского табака и алкоголя, украинцы-школьники бойкотировали польскую государственную символику, язык, учителей-поляков), была усилена работа с партизанскими отрядами
На фото семья Бандера в Воле-Задеревацкой. Слева направо. Сидят: Андрей Бандера, Дарья Пищинская, Розалия Бандера (бабушка по отцу). Стоят: Марта-Мария, Федор Давидюк, Владимир, Богдан, Степан, Оксана

Фото: PD Ukraine

Одной из самых громких акций ОУН стало убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого (на фото), которого националисты считали главным реализатором польской политики пацификации на Западной Украине, автором плана «уничтожения Руси». Руководил операцией Бандера, которого в то время называли «Баба» и «Лис». 15 июня 1934 года покушение состоялось. Министр был убит при входе в кафе Варшавы. Бандера был заподозрен в причастности к убийству сразу же. Он был арестован и на протяжении полутора лет содержался в одиночной камере, закованный в кандалы. Суд над ним начался в 1935 году. Бандера отказался давать показания на польском языке, заявил, что не собирается подчиняться польским законам. Его примеру последовали остальные подсудимые и даже некоторые свидетели. Каждое заседание начиналось словами «Слава Украине!», а процесс вошел в историю как «Варшавский»

Фото: Wikimedia

Пока Бандеру судили в Варшаве, во Львове из того же оружия, что и министр Перацкий, членами ОУН были убиты профессор Львовского университета Иван Бабий и его студент Яков Бачинский. Это позволило польским властям организовать над Бандерой и рядом его подопечных еще один судебный процесс, на сей раз во Львове, по делу о нескольких терактах, совершенных ОУН. На процессе Бандера впервые открыто объяснил цели и методы борьбы организации против большевистской идеологии: «Большевизм — это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность». Кроме того, он объявил о своих антипатиях к коммунизму. По результатам Львовского процесса Бандера был приговорен к пожизненному заключению (по совокупности обоих процессов — семь пожизненных заключений)

Фото: Wikimedia

2 июля 1936 года Бандеру доставили в тюрьму в доме №37 по улице Раковецкого в Варшаве. Именно будучи заключенным, Бандера пришел к выводу, что ОУН не хватает революционности. Тогда же организация начала разрабатывать план побега Степана Бандеры из тюрьмы. План не был осуществлен. Бандеру перевели в Брест. 13 сентября 1939 года, через несколько дней после нападения Германии на Польшу, тюремная администрация покинула город, и вскоре Бандера наряду с остальными украинскими националистами—узниками Брестской крепости вышел на свободу. Выйдя на свободу, Бандера принял решение о создании сети ОУН на всей территории УССР и дальнейшей революционной борьбе против советских властей на Украине. Тогда же в рядах ОУН наметился раскол из-за методов борьбы, которые отстаивал Бандера. Он считал необходимым рассчитывать в первую очередь на собственные силы, поскольку в независимости Украины, по его убеждению, не был заинтересован никто. Возможный союз с Германией он и его сторонники рассматривали исключительно как временный. Разделение ОУН стало неизбежным
На фото Степан Бандера (первый слева) с детьми

Фото: PD Ukraine

Летом 1941 года Бандера призвал «украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм», однако Гитлер не поддержал идею украинского государства. 5 июля немецкие власти пригласили Степана Бандеру якобы на переговоры по делу о невмешательстве Германии в суверенные права Украинской державы, но по прибытии на место встречи арестовали. От него потребовали отказаться от «Акта возрождения Украинского государства». После упомянутых событий Бандера был арестован и полтора года содержался в немецкой полицейской тюрьме в Кракове и только затем был переведен в Заксенхаузен

Фото: PD Ukraine

В 1943 году ОУН продолжила активную деятельность. По приказу Центрального провода ОУН-б («бандеровцы») подразделения УПА в 1943-1944 годах осуществили широкомасштабную акцию уничтожения поляков, проживающих на Западной Украине. Бандеровцы истребляли поляков целыми семьями и даже селами

Фото: Wikimedia

Из собственноручных показаний одного из верховодов УПА, Юрия Стельмащука, от 28 февраля 1945 года: «29-30 августа 1943 года я собрал отряд в несколько сот человек и по приказу командующего так называемого военного округа ОУН "Олега" на территории Ковельского, Любомльского и Туринского районов Волынской области мы вырезали все польское население. Все их имущество мы разграбили, а хозяйства сожгли. Всего в этих районах за 29 и 30 августа 1943 года мы вырезали и расстреляли более 15 тысяч человек, среди которых было много престарелых людей, женщин и детей. Мы сгоняли поголовно все население в одно место, окружали его и начинали резню. После того как не оставалось ни одного живого человека, рыли большие ямы, сбрасывали в них все трупы и засыпали землей. Чтобы сокрыть следы этой страшной акции, на могилах мы разжигали костры. Так мы полностью уничтожили десятки небольших сел и хуторов»

Фото: Wikimedia

Кроме того, бандеровцы активно действовали против отрядов советских солдат и советского населения. Несмотря на то что Бандера находился в заключении и не участвовал в процессе создания на Волыни Украинской повстанческой армии (УПА), начавшегося в октябре 1942 года, командование и военнослужащие УПА, как и многих других националистических формирований, связывали свою борьбу с его именем. Немцы в официальных документах и донесениях применяли к украинским повстанцам термин «движение Бандеры» (нем. Banderabewegung), а в советской терминологии появились понятия «бандеровщина» и «бандеровцы». Находясь в заключении, через супругу, приходившую к нему на свидания, Бандера поддерживал связь с соратниками, а именно с Романом Шухевичем, членом бюро провода ОУН и главным командиром УПА, фактически возглавлявшим ОУН(б) в отсутствие Бандеры. Постепенно УПА превратилась в одно из наиболее боеспособных украинских подразделений антисоветской направленности

Фото: Wikimedia

После окончания войны Степан Бандера жил в эмиграции в Мюнхене. В эмиграции Бандере жилось нелегко. «Бандеры жили в очень маленьком помещении, — вспоминала Ярослава Стецько. — У них были две комнатки и кухонка, а все-таки было пять человек. Но очень все чисто было»

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

15 октября 1959 года Степана Бандеру убил агент КГБ Богдан Сташинский. Он был похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Юрий Нестеров  /  купить фото

Первый памятник Степану Бандере был установлен в 1992 году в Стрые у здания гимназии, где учился Бандера. Всего же на территории Западной Украины насчитывается около 20 памятников. Кроме того, Степан Бандера считается почетным гражданином нескольких городов, а в 2008 году занял третье место (16,12% голосов) в телепроекте «Великие украинцы», уступив лишь Ярославу Мудрому и Николаю Амосову

Фото: Коммерсантъ / Виталий Грабар

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