Сенат Польши потребовал от Киева признать вину за Волынскую резню

Сенат Польши принял резолюцию о восьмидесятой годовщине Волынской резни. Согласно документу, Киев должен признать вину за геноцид, а также провести эксгумацию для повторного захоронения с почестями.

В резолюции говорится, что для польско-украинского примирения Украина должна «признать вину и почтить память жертв Второй мировой войны». «Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида в Восточных Кресах»,— говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что украинцы, которые спасали поляков во время гонений, «заслуживают большого уважения». «Отношение этих людей, бескорыстно помогающих гонимым, заслуживает самого высокого признания. Их чтит Сенат Республики Польша»,— говорится в сообщении на сайте Сената республики.

Накануне Сейм Польши единогласно поддержал резолюцию, все 440 присутствующих депутатов проголосовали «за».

Польское правительство считает Волынскую резню «геноцидом, спланированным лидерами Организации украинских националистов» (ОУН Степана Бандеры, признана экстремистской и запрещена в РФ). Целью было «уничтожение поляков в Юго-Восточных Кресах, в районах Полесья, Люблинского и Подкарпатского воеводств».

В 2015–2017 годах отношения между Польшей и Украиной обострились из-за вопроса о Волынской резне. Это касалось героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая в 1943 году устроила Волынскую резню. Жертвами стали десятки тысяч поляков. Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заявлял, что исторические разногласия остались в прошлом. Однако в мае 2023 года МИД Польши призвал господина Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Полина Мотызлевская